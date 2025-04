Tra i vigneti di Langa per un Winetour del Barolo

Sabato 26 aprile 2025: un’intera giornata dedicata a scoprire e approfondire il Barolo Docg attraverso momenti di degustazione, storia e tradizioni locali. Un format adatto a tutti, sia agli esperti di vino che ai semplici curiosi!



Un’esperienza esclusiva perché genuina e dedicata. Un approfondimento negli angoli più nascosti del paesaggio annoverato tra il patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un’unione di piaceri per il palato e di approfondimenti didattici direttamente in compagnia degli attori protagonisti di uno spettacolo naturale.

Incluso nel pacchetto: Transfer in pullman da e per Alba, 1 Esperto del territorio a disposizione, 2 visite e degustazioni guidate e 1 Pranzo degustazione in location esclusiva

Per info e prenotazioni, è possibile cliccare sul seguente https://tour.langhe.net/tour-to-barolo-strada-del-barolo/ , oppure contattare LoveLanghe Tour via email o telefono

Tariffe: 95,00 € a persona Tariffa con degustazioni di vino incluse, 70,00 € a persona Tariffa con degustazioni di vino escluse.

Minimo 19 persone. Date previste 2025: 26 aprile – 5 luglio – 13 settembre – 25 ottobre