Incentivi per le caldaie a biomassa: HOVAL e QUBO ti offrono una consulenza gratuita

L’adozione di caldaie a biomassa rappresenta una scelta sostenibile per la climatizzazione, incentivata dallo Stato e dagli enti locali italiani. L'agenzia QUBO (concessionaria HOLAV per la provincia di Cuneo) esplora le principali opportunità di incentivi disponibili per privati, aziende e amministrazioni pubbliche, analizzando nel dettaglio le caratteristiche e i vantaggi di ciascun incentivo.

Il mondo e nello specifico ognuno di noi, è di fronte a una svolta cruciale verso fonti energetiche più sostenibili, come evidenziato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici , che impegna i paesi a ridurre l'uso di combustibili fossili entro il 2050. Le caldaie a biomassa HOVAL rappresentano una valida soluzione, essendo la seconda fonte di energia rinnovabile termica più utilizzata in Italia.

Principali categorie di incentivi

Conto termico: un incentivo diretto che offre contributi dilazionati in uno, due o cinque anni, coprendo la sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione invernale. Esso è disponibile per privati, aziende e pubbliche amministrazioni e copre fino al 65% dei costi ammissibili, che può arrivare al 100% se cumulato con bandi regionali ed europei. Caratteristiche tecniche richieste : riscaldare le stesse utenze del vecchio impianto; son superare del 10% la potenza del vecchio impianto; dotare i corpi scaldanti di valvole termostatiche modulanti; obbligatoria presenza di un accumulatore (puffer).

: Ecobonus: una detrazione fiscale (IRPEF o IRES) disponibile fino al 31 dicembre 2024, che copre la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernali alimentati a biomassa. La detrazione è del 50% delle spese sostenute fino a un massimo di euro 30.000 per unità immobiliare e del 65% per interventi di riqualificazione dell’intero edificio. Certificazione ambientale richiesta : 4 stelle per sostituzione di generatori a biomassa esistenti; 5 stelle per nuova installazione o sostituzione di generatori non a biomassa.

: Bonus casa: anche questo incentivo è una detrazione fiscale (IRPEF o IRES), disponibile fino al 31 dicembre 2024, ammettendo l’installazione di generatori di calore a biomassa con una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, entro un massimale di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare. Certificazione ambientale richiesta : 4 stelle per sostituzione di generatori a biomassa esistenti; 5 stelle per nuova installazione o sostituzione di generatori non a biomassa.

: Certificati bianchi: titoli di efficienza energetica per tonnellata equivalente di petrolio (TEP) risparmiata, riservati ad aziende e pubbliche amministrazioni. Essi premiano la sostituzione o l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili o interventi di efficientamento energetico di impianti a fonti fossili.

L’adozione di caldaie a biomassa HOVAL è fortemente supportata da una varietà di incentivi che rendono questa scelta non solo sostenibile ma anche economicamente vantaggiosa. Per chi desidera contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e beneficiare delle opportunità offerte, è essenziale conoscere e sfruttare al meglio questi benefici.

Per ulteriori dettagli sugli incentivi e le caldaie a biomassa Hoval contatta l'agenzia QUBO al numero 375-8223828 oppure invia una e-mail a agenziaqubo@gmail.com