Bandiere a mezz’asta nei municipi della Valle Stura in segno di lutto per la piccola Anisa Murati

Come annunciato da oggi, sabato 20 luglio, e fino a domani, domenica 21, la valle Stura è in lutto per Anisa Murati, 7 anni, la bambina vittima della tragedia consumatasi mercoledì al Bioparco "Acquaviva" di Caraglio, dove ha perso la vita mentre era in gita con il gruppo di Estate Ragazzi organizzato dall'orarorio parrocchiale. Tutti i Comuni esporranno le bandiere fuori dai rispettivi municipi a mezz'asta.

È previsto inoltre un momento di raccoglimento, vicinanza e preghiera alle 21 di stasera nella chiesa parrocchiale di Demonte, dove la bambina viveva coi genitori e i suoi due fratellini, uno più grande e l'altro più piccolo.

Un lutto molto sentito dall'intera comunità valligiana, che ha ricoperto la spensieratezza di questa estate con un velo nero di tristezza e disperazione. Molti i messaggi di cordoglio verso la famiglia, ma anche di solidarietà verso gli animatori e animatrici, e per don Fabrizio Della Bella, chiamati ad affrontare questo tragico momento.

A Demonte in segno di lutto sono state interrotte immediatamente le attività del centro estivo e negli altri oratori sono a regime ridotto.

"È un momento delicato per la famiglia della piccola Anisa e per chi gli è vicino – dichiara il legale della famiglia Murati, l’avvocato cuneese Noemi Mallone -. I genitori confidano nel lavoro degli inquirenti affinché venga fatta chiarezza nella ricostruzione della dinamica del tragico incidente che ha causato il decesso della piccola e che vengano accertate, al più presto, tutte le eventuali responsabilità".

Ieri intanto, su incarico del sostituto Alberto Braghin, che segue le indagini insieme al procuratore aggiunto Cino Santoriello, il medico legale Federico Quaranta ha effettuato l'esame autoptico sul corpicino della bimba, composto presso le camere mortuarie del cimitero di Cuneo. Dal magistrato si attende quindi il nulla osta necessario per fissare i funerali, che verosimilmente si terranno nella giornata di lunedì 22 luglio.

L'Amministrazione comunale di Demonte parteciperà alla cerimonia funebre col gonfalone mentre in memoria di Anisa verrà osservato un minuto di silenzio in occasione del prossimo Consiglio comunale.

Intanto sono scattate molte iniziative di raccolta fondi per la famiglia, a titolo gratuito e volontaristico, a cui poter aderire.