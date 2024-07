Gli sbandieratori e musici del Borgo San Lorenzo premiati dal Comune per i 40 anni di attività

Oggi, sabato 20 luglio, in sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, il sindaco Alberto Gatto, con il vice sindaco e assessore a Turismo e Manifestazioni Caterina Pasini, accanto agli assessori Roberto Cavallo e Lucia Vignolo ha consegnato una targa al Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo e alla sua presidente Ines Manissero “in segno di gratitudine per aver dato lustro alla città in 40 anni di attività”.

"È bello avervi qui oggi – ha detto il sindaco Alberto Gatto - In occasione dei 40 anni del Borgo San Lorenzo, desideravamo ringraziare tutti i volontari del Borgo per l’impegno e per il grande lavoro che svolgete durante l’anno nella nostra città, attraverso gli eventi nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e di Vinum, per le Notti della Natività e per gli eventi legati alla festività del santo patrono San Lorenzo. Grazie anche perché promuovete con orgoglio la nostra Alba in giro per l’Italia e all’estero. Per questo, abbiamo voluto sottolineare questo momento ringraziandovi con una targa ricordo in questa sala che è la più importante della città".

Contrassegnato dai colori bianco e blu, il Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo è nato nel 1984 ed è presieduto da Ines Manissero fin dalla sua fondazione.

Attualmente è formato da 25 sbandieratori e 25 musici suddivisi in chiarine, rullanti e tamburi. Oltre ad essere parte del folklore cittadino durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e di Vinum nell’ambito delle iniziative della Giostra delle Cento Torri, il Gruppo organizza le Notti della Natività di dicembre ed iniziative per la festa del santo patrono San Lorenzo in agosto. Inoltre, durante l’anno, il Gruppo si esibisce anche in altre zone d’Italia e all’estero.

Alla cerimonia in sala Consiglio ha partecipato anche il presidente della Giostra delle Cento Torri Luca Sensibile.