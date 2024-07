Il centrodestra albese striglia il sindaco Alberto Gatto: "Si occupi dei senza fissa dimora in città"

Nelle ultime settimane sono giunte diverse segnalazioni rispetto all'aumento della presenza di persone senza fissa dimora in città. In riferimento al problema i consiglieri di centrodestra Carlo Bo, Emanuele Bolla, Elisa Boschiazzo, Massimo Reggio, Lorenzo Barbero, Riccardo Spolaore, Daniele Sobrero e Domenico Boeri commentano:

"Sono sempre più numerose le segnalazioni che ci giungono rispetto all'aumento del numero di persone senza fissa dimora che bivaccano in città. L'esempio più eclatante è quello dei giardinetti di via Roma, dove da diversi giorni dietro ad alcuni alberi vi è un vero e proprio giaciglio con tanto di deposito degli effetti personali di una persona all'interno di una grossa gabbia metallica. Questo caso non è isolato, né in via Roma, né tantomeno in città, dove oggi ci è stata segnalata la presenza di un uomo che dormiva sotto i portici in piazza Rossetti, a pochi metri dal Municipio. Siamo perfettamente consapevoli che il Sindaco in questi giorni è impegnato in una serie di incontri e foto di rito istituzionali, riteniamo però doveroso che il primo cittadino prenda atto dell'esistenza di questo problema e indichi una possibile soluzione in quanto in ballo c'è la dignità delle persone e il decoro della nostra città".

Alla preoccupazione dei consiglieri comunali fanno eco i coordinamenti cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, delle liste Per Alba Cirio e Alba Domani, che all'unisono aggiungono: “la dignità delle persone dev’essere al centro dell’attenzione di ognuno di noi e per questa ragione chiediamo all’amministrazione, al Sindaco e all’assessore quale sia la strategia per la gestione delle persone senza fissa dimora”.