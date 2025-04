Borgo San Dalmazzo, MEMO4345 entra a far parte della rete FAI

La Delegazione FAI di Cuneo e il percorso multimediale storico-didattico MEMO4345 (progetto del Comune di Borgo San Dalmazzo) hanno siglato una convenzione nell'ambito del progetto "FAI per me", che offre agli iscritti della Fondazione un'opportunità unica per approfondire la conoscenza di un luogo di memoria fondamentale per la storia locale e nazionale.

La convenzione prevede il biglietto ridotto (3 euro) per la visita guidata all'allestimento per tutti gli iscritti FAI - Fondo Ambiente Italiano .



Visita il sito dedicato: www.memo4345.it