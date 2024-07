“Le radici ti parlano” attraverso le storie di emigrazione e ritorno in val Varaita

Oggi pomeriggio, sabato 20 luglio, alle 17, l’antica Chiesa di Sant Eusebio a Casteldelfino ospiterà un evento di grande rilevanza storica e culturale, organizzato dal Comune in collaborazione con Alevè Libre.

L’incontro, intitolato “Le radici ti parlano”, sarà dedicato all’emigrazione e al ritorno, temi che hanno profondamente influenzato la vita nella val Varaita.

Verranno condivise e ricordate storie di figli di emigranti che sono ritornati nei loro paesi d’origine, offrendo un quadro emozionante e dettagliato delle vicende umane che hanno caratterizzato la valle.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri ospiti che affronteranno il tema dell’emigrazione da diverse prospettive tra cui Fredo Valla, famoso regista e sceneggiatore, originario della valle Varaita, offrirà una trattazione approfondita sull’emigrazione nelle terre occitane, fornendo una panoramica storica e culturale del fenomeno.

Gianpiero Boschero, studioso esperto, si concentrerà sulla collaborazione tra il musicista di Sampeyre, Jann Martinot, e il famoso regista francese Jean Renoir. Boschero arricchirà il suo intervento con immagini e suoni originali che testimoniano l’interessante sinergia artistica.

Alfredo Philip, ricercatore, narrerà l’emigrazione della comunità locale verso Nimes, in Francia, dove veniva prodotta la robusta tela di cotone blu che oggi conosciamo come jeans. Il suo racconto metterà in luce le dinamiche economiche e sociali che hanno spinto tanti abitanti della val Varaita a cercare fortuna all’estero soprattutto nella confinante Francia.

Uno degli aspetti più significativi dell’incontro sarà lo spazio dedicato alle testimonianze dei partecipanti. Discendenti di emigranti e testimoni diretti avranno infatti l’opportunità di condividere aneddoti e ricordi, contribuendo a dipingere un quadro vivido e personale delle esperienze di emigrazione e ritorno. Questi interventi renderanno l’evento non solo informativo, ma anche profondamente umano e partecipativo.

A moderare l’incontro sarà Nanni Gianaria, che porterà a sua volta le testimonianze del lavoro d’oltralpe di alcune donne di Pontechianale.

Al termine dell’evento, i partecipanti potranno godere della tradizionale “Polentata”, un momento conviviale che rappresenterà un’ulteriore occasione di condivisione e socializzazione