Saluzzo, partita la 100 MM: si è aperto il week end sportivo delle Terre del Monviso

Con la partenza dei 104 ultra runner di 10 nazionalità al via alla 100 Miglia Monviso si è aperto ieri sera, venerdì 19 luglio, il grande fine settimana sportivo delle Terre del Monviso che unisce in un unico itinerario borghi antichi, paesaggi alpini e difficili passaggi verticali montani.

Folla alla partenza della M160, 160 km tra Valle Po-Bronda e Valle Varaita intorno al Re di Pietra, con partenza e arrivo da Saluzzo in piazza Cavour dove, intorno alle 19 di oggi, è già previsto il primo arrivo. Pettorale numero uno è il valdostano Daniele Calandri e tra le donne favorite al podio Luisa Dematteis.

E' possibile seguire tutti gli atleti durante il percorso grazie all'apparecchiatura satellitare che indossano.

Week- end con un trittico di corse di diverse distanze, all’interno del Parco del Monviso: stamattina da Sampeyre, alle 11 parte la M45K, gara di distanza intermedia per chi vuole avvicinarsi gradualmente alle 100 Miglia, mentre domani, domenica 21 luglio da Brossasco è al via la M20K “gara corta” che mancava alla 100MM per dare anche a coloro che hanno pochi km nelle gambe, o poco tempo, di far parte della “grande famiglia” della 100 MM.

Monviso Trail poi partirà da Crissolo, domenica 25 agosto alle 8 proprio dal Comune che vide la nascita delle storiche Guide del Re di Pietra. Una 26 chilometri che lungo i sentieri storici del “Giro di Viso” passerà nella storia dell’alpinismo italiano.

La partenza di ieri sera a Saluzzo, presentata dal blasonato Ivan Parasacco e da Carlo Degiovanni storico organizzatore del Trail del Monviso che hanno dato indicazioni tecniche e invitato allo "spirito trail", è stata salutata da autorità comunali (il sindaco Franco Demaria, il presidente del Parco del Monviso Dario Miretti) e dagli organizzatori.

La 100 Miglia Monviso ha tra gli ospiti Andrea Lanfri, alpinista ed esploratore del Team Vibram che ha raccontato la sua storia e la sua più grande impresa raccolta in un docufilm. All’età di 29 anni vittima di una meningite fulminante che stravolge la sua vita in modo permanente, privandolo delle gambe e di sette dita, si riabilita da solo e si allena senza sosta fino a diventare il primo uomo pluriamputato nella storia dell’alpinismo a conquistare la vetta più alta al mondo: l’Everest.

Stamattina alle 10 “corri con Andrea Lanfri del team Vibram£ sul nuovo PE3 delle Terre del Monviso Running Park.

Alle 17,30 nel village 100 MM in piazza Cavour presentazione de "I Run for find the cure".

Oggi a Saluzzo alle 15,45 sono previsti i primi arrivi della M45K e alle 19 quelli della 100 Miglia Monviso. Domani domenica 21 luglio alle 9 l’apertura del village sportivo in piazza Cavour, dove alle 15 è in programma la premiazione delle tre gare sportive.