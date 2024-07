Calcio Serie D: Fossano, dal Vado arriva il centrocampista Christian Cenci

Il Fossano ha ufficializzato un movimento di mercato in entrata ed una riconferma in vista della prossima stagione.

Definito l'accordo con il centrocampista classe 98 Christian Cenci, ex, tra le altre, di Ravenna, Forlì e Vado.

Sul fronte delle riconferme annunciata la permanenza in blues di Diego De Souza.

LA NOTA DEL FOSSANO CALCIO

Nuovo rinforzo in casa Fossano Calcio: la società è lieta di comunicare che Christian Cenci, classe 1998, sarà un nuovo giocatore blues. Il centrocampista che vanta oltre 200 partite tra serie C e serie D, arriva dal Vado. Prima per lui esperienze a Ravenna, Forlì, San Cataldese e Nereto, per citarne alcune.

Ancora una conferma: dopo aver contribuito alla vittoria del campionato sarà ancora un giocatore blues il fantasista Diego de Souza, classe 1991.