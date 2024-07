100Miglia Monviso, la grande "tre giorni" di corsa che ha animato la montagna e Saluzzo [FOTO]

Re e Regina della 100K, la gara top della famiglia 100 MMonviso tra due valli intorno al Re di Pietra, sono stati il valdostano Daniele Calandri (del team Asd Inrun) ed Enrica Dematteis, prima donna al traguardo e alla sua seconda vittoria della gara, alla quarta edizione.

[Enrica Dematteis taglia il traguardo della 100K Monviso - foto Marco Isaia]

Ma sono state tante le storie degli atleti racchiuse nella emozionante 100MM che si è appena conclusa oggi a Saluzzo e la cui essenza è racchiusa in una dichiarazione di Valentina Michielli, Trailrunning Team Vibram e ambassador Topo Athletic, una degli atleti élite presenti in gara sulla distanza di oltre 160 chilometri e 9.000 metri di dislivello positivo: “Di solito corro ascoltando la musica, qui ho tolto le cuffie. Ho ricevuto tantissimo dal pubblico, dai ristori, dai volontari. Questa non è soltanto una gara sportiva, è un viaggio”.

Dopo il via da Saluzzo alle 21 di venerdì Daniele Calandri è giunto al traguardo il giorno dopo, alle 18,32 di sabato 20 luglio con il tempo di 21h31'41'. Ha dominato dall’inizio alla fine la corsa, confermandosi dominatore delle Terre del Monviso: in un anno ha infatti vinto tutte le gare che gravitano attorno al Re di Pietra, MOT - Maira Occitan Trail 2023, CAUT - Curnis Auta Trail 2023 e ora la 100 Miglia del Monviso 2024.

Enrica Dematteis della podistica Valle Varaita, classe 1983 come Calandri, ha vinto la gara con il tempo 25h30'47'' e si è piazzata in settima posizione assoluta. Al traguardo ha abbracciato la sorella Luisa trionfatrice della 45K. Due gemelle incredibili della corsa in montagna.

Le premiazioni della terna di gare che ha animato sportivamente ed emozionalmente il territorio in questo fine settimana, mettendo in competizione 300 ultra trail di 10 nazioni, sono avvenute oggi, in piazza Cavour.

Sul podio i campioni della 100 K, della 45K partita sabato da Sampeyre e della 20K partita questa mattina da Brossasco.

100K: la gara regina

Al secondo posto dopo Calandri nella 100K, Marco Bellini (Polisportiva Unione 90) con il tempo di 22h37'06''), al terzo Fabrizio Bongioanni (Asd team Marguareis) che ha concluso la sua gara in 24h26'13''. Alessandro Rostagno (Asd Baudenasca) quarto della gara con il tempo di 24h26’53” e Stefano Giusto (Rensen Sport team Asd) quinto con 24h28’50”.

Dopo Enrica Dematteis, il podio femminile numero due della 100K è stato occupato da Guendalina Sibona ( runcard), giunta al traguardo con il tempo di 31h55’24”, il terzo podio da Cristina Ruzzon ( Asd Vigonechecorre) (33h50’21”). Al quarto posto Anna De Biase ( Atletica Valle Scrivia) con 33h50’21”, al quinto Barbara Conrad (38h48’19”).

45K: la gara partita da Sampyre

Vincitore della 45K, uno degli atleti più attesi: Gabriele Barile, classe 1999, di Rossana, podistica Valle Varaita, giunto al traguardo copn il tempo di 4h10'52'', seguito da Alessandro Macellaro (Asd Podistica Torino. Team Kailas Italia) che ha chiuso la gara in 4h48'07'' e Davide Ansaldo (Asd Azalai) in 5h05'13''. Quarto Daniele Ventimiglia e quinto Riccardo Vinciarelli.

Anche l’oro femminile della gara è andata alla podistica Valle Varaita. Luisa Dematteis sorella gemella di Enrica, favorita alla vigilia della competizione, è salita sul podio numero uno della M45K, la gara alter ego della M60K, della quale è stata la vincitrice nel 2023.

Al secondo posto Katia Figini (Asd Azalai), che ha chiuso la gara in 5h30'52'', seguita a poco più di un minuto da Arianna Perlo (Podistica Valle Varaita), giunta al traguardo in 5h31'40''. Al quarto posto Federica Spadafora (Apd Pont Sain Martin) che ha chiuso la sua fatica in 5h45’39”, mentre Alice Fonte ( podistica Valle Varaita) quinta della gara è giunta al traguardo al tempo di 5h51’49”.

20K

La 20 chilometri partita questa mattina alle 9 da Brossasco ha visto sul podio maschile al primo posto:Nicolas Bouchard dell’Atletica Saluzzo, con il tempo di 1h44’27”, seguito da Simone Giacca ( podistica Valle Varaita) al tempo di 1h51’30, seguito a sua volta e vad appena un secondo da Manuel Solavaggione. (1h51’31”). Hanno completato il podio Francesco Freguglia, sempre della Podistica valle Varaita in 1h53’26” e dello stesso team Ferdinando Viviano 1h53’56”.

La classifica ufficiale di Wedosport, segna al primo posto femminile nella 20K: Rachele Cremonini (podistica valle Varaita e il tempo di 2h05’33”, seguita da Martina Perasso ( Sanfront Atletica) 2h16’39, sul terzo podio Beatrice Vignati ( Us Sangiovese) 2h16’45”, seguita da Elisa Berretta (Kalipe Asd ) con il tempo di 2h18’47” e Mariam Madi ( asd Fossano ‘75) giunta la traguardo in 2h21’23”.

A premiare gli atleti delle gare, commentate, seguite, applaudite organizzativamente dallo speaker blasonato Ivan Parasacco, il sindaco Franco Demaria, Chiara Canavese dell’organizzazione 100Miglia Monviso promossa dal Comune di Saluzzo, Parco del Monviso, Unioni Montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita, il Bacino imbrifero montano Valle Po e del Varaita. La manifestazione patronicinata da Regione Piemonte e ATL del Cuneese è stata organizzata dalla Fondazione Bertoni, con la consulenza tecnica di Carlo Degiovanni e delle Associazioni Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto e Atletica Sanfront.

Elogiati gli oltre 600 volontari impegnati nella riuscita della "tre giorni" e tre gare della 100 Miglia Monviso e gli sponsor della manifestazione.

Tutto questo aspettando la storica, il Monviso che si correrà il 25 agosto prossimo.