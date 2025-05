L’Opening Tournament Estathé 3×3 Italia 2025 riparte da Alba

Da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, per il secondo anno consecutivo, Alba ospita l’Opening Tournament che inaugura la quinta edizione dell’Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

In Piazza Risorgimento sono in allestimento due campi di basket per le gare inaugurali del tour che toccherà 18 regioni italiane per un totale di oltre 100 tornei e che porterà fino alle Estathé 3x3 Italia Finals con l’assegnazione del titolo di Campioni di Italia 3x3, dal 30 luglio al 2 agosto.

Per l’evento, i banchi del mercato del sabato tradizionalmente collocati in Piazza Risorgimento, sabato 31 maggio si troveranno eccezionalmente in Piazza Garibaldi e Piazza Cagnasso.

Nell’ambito dell’Opening Tournament, in Piazza San Paolo si svolgerà il Torneo Under organizzato in collaborazione con l’Olimpo Basket Alba. Inoltre, lunedì 2 giugno ci saranno anche attività di minibasket.

L’evento inizierà con una conferenza stampa sabato 31 maggio ore 12.30. Sul palco allestito in Piazza Risorgimento interverranno il Sindaco Alberto Gatto, il Segretario Generale della Federazione Italiana Pallacanestro Maurizio Bertea, il Direttore generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria ed il Responsabile bevande Ferrero Massimo Voghera.