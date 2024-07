Cuneo, inaugurato il nuovo Scalone Bellavista

Lo Scalone Bellavista è stato definitivamente restituito alla città. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di riqualificazione iniziati lo scorso anno e, nel tardo pomeriggio di sabato 20 luglio, si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza di amministratori comunali, addetti ai lavori e cittadini interessati. In seguito all’illustrazione dell’intervento e al taglio del nastro, i presenti hanno potuto assistere all’esibizione a cappella del coro “I Polifonici del Marchesato”.



Alla cerimonia non potevano mancare la Sindaca, Patrizia Manassero, e l’Assessore all’Ambiente, Gianfranco Demichelis: “La conclusione dei lavori – dichiarano i due amministratori – rappresenta un momento significativo per Cuneo, in quanto lo Scalone è un collegamento importante con i parcheggi di testata lato Stura”. “Inoltre – hanno proseguito –, si tratta di uno dei luoghi più rilevanti anche dal punto di vista estetico: da qui si può godere di uno dei panorami più belli della città”.





Il mantenimento del belvedere su viadotto Soleri e sull’arco alpino non è una casualità. L’abbattimento delle piante ad alto fusto infestate dal tarlo asiatico – avvenuto nel 2021 -, oltre a evidenziare l’esigenza di un restyling della zona, ha restituito una visuale di cui si erano perse le tracce. Per esaltare il panorama e allo stesso tempo dare vita a nuovo verde, gli agronomi hanno deciso di installare piante a medio fusto. Il resto dei lavori ha mirato a risolvere le criticità che attanagliavano il percorso pedonale. Il fondo della pista è stato rifatto, mentre sono stati rinforzati i fianchi a valle. Contestualmente, nei tratti più scoscesi, è stato installato un mancorrente. Infine, è stata rinnovata l’illuminazione e sono stati predisposti gli impianti di irrigazione per le nuove piante.