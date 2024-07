Il grazie di Monica Ciaburro, vicepresidente della Commissione Difesa, al generale Di Stasio

“Ringrazio e saluto il Generale di brigata Antonio Di Stasio per il suo operato attento e professionale e anche per l’umanità dimostrata, che ha sempre qualificato e distinto i suoi anni di servizio come comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta”.

Con queste parole l’onorevole di Fratelli d’Italia - vicepresidente della commissione Difesa - Monica Ciaburro, ha salutato il Generale che lascia la nostra regione per andare a ricoprire un altro prestigioso incarico.

“Grazie al Generale Di Stasio per tutto ciò che ha fatto per il nostro territorio e naturalmente gli auguriamo buon lavoro nel suo incarico di capo del IV reparto del comando generale dell’Arma. Mi auguro che il nostro Piemonte abbia lasciato in lui lo stesso buon ricordo che lui ha regalato a noi”.

“Naturalmente - conclude il vicepresidente della commissione Difesa Ciaburro - auguro buona permanenza e buon lavoro al nuovo comandante, il Generale di brigata Andrea Paterna”.