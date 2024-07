Mercoledì a Cortemilia protagonista lo scrittore Dario Voltolini per gli aperitivi culturali

L’evento “Aperitivi Culturali 2024” promette una serata ricca di cultura e convivialità nel suggestivo cortile interno di Via Garibaldi a Cortemilia. Mercoledì 24 luglio alle ore 19, gli amanti della letteratura avranno l'opportunità di incontrare Dario Voltolini, autore del romanzo "Invernale", secondo classificato al Premio Strega 2024.

L'inverno diventa il catalizzatore delle emozioni e delle dinamiche interpersonali, costringendo i personaggi a confrontarsi con il proprio passato e con le proprie paure. La neve, silenziosa e imponente, fa emergere sentimenti profondi e sopiti, portando alla luce conflitti ma anche momenti di grande solidarietà e umanità.

La serata sarà introdotta da Annalisa Beccuti e organizzata dal Comune di Cortemilia in collaborazione con la libreria Liberi Tutti. Per coloro che desiderano proseguire la serata in modo conviviale, sarà possibile partecipare a una giro pizza prenotando entro il 22 luglio presso la Pizzeria Trepiasì (0173-217143).