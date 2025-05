Avvallamento sulla tangenziale di Alba: Anas promette i lavori entro metà giugno

Un avvallamento del manto stradale in prossimità dell’uscita per località Mogliasso, lungo la tangenziale di Alba, rappresenta un potenziale pericolo per la circolazione e ha suscitato numerose segnalazioni da parte di automobilisti. A sollevare ufficialmente la questione in Consiglio comunale è stato il consigliere Lorenzo Barbero.

“Si tratta di un tratto critico, già oggetto di interventi tampone, che però non hanno risolto il problema in modo duraturo. La situazione è pericolosa e crea disagio a chi percorre quotidianamente quella strada”, ha dichiarato Barbero, chiedendo chiarimenti sui tempi di intervento e sul ruolo del Comune nella segnalazione del problema.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che ha confermato come quel tratto — situato dopo la parte sopraelevata in direzione Asti — rientri nella competenza di ANAS. “Abbiamo aperto da tempo un’interlocuzione con Anas, evidenziando le criticità della carreggiata. L’ente ci ha confermato di essere già a conoscenza della situazione e ci ha comunicato che l’intervento di asfaltatura è previsto nei suoi piani, con possibile esecuzione già entro la prima metà di giugno”. Fenocchio ha sottolineato anche la necessità di chiarezza sulle competenze: “Non si tratta di un’infrastruttura comunale: la gestione e la manutenzione sono di responsabilità Anas”. L’assessore ha aggiunto che l’amministrazione valuterà se procedere con una segnalazione formale scritta, anche per rafforzare il quadro tecnico condiviso nei mesi scorsi con l’ente nazionale.