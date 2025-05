Alcol e minori nel centro di Alba: controlli in corso e linea dura sui locali

Schiamazzi, assembramenti fino a notte fonda e malori tra i giovani, anche minorenni: l’abuso di alcol nel centro di Alba torna sotto i riflettori. A denunciarne la frequenza è stato il capogruppo della Lega Salvini Piemonte Lorenzo Barbero, che ha raccolto le segnalazioni di numerosi cittadini e commercianti. Le aree interessate, in particolare quelle intorno a via Cuneo, sarebbero teatro di episodi che scoraggiano anche la clientela abituale di alcuni locali.

“Alcuni esercizi somministrano alcol in modo indiscriminato, anche a minorenni. Questo genera disagio tra i residenti e danni economici per le attività circostanti. Serve un’azione concreta”, ha dichiarato Barbero, a nome anche dei gruppi Fratelli d’Italia, Forza Italia, Per Alba Cirio e Alba Domani.

La risposta è arrivata dall’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi: “Siamo a conoscenza della situazione e i controlli sono già in corso. La Polizia Locale ha effettuato accertamenti nei luoghi segnalati, anche nei pressi di un supermercato in corso Piave, e ha già elevato diverse sanzioni, alcune delle quali penali”. Nell’ultimo fine settimana, sono state controllate decine di persone e verificati vari locali del centro. “Fortunatamente, in quell’occasione, non sono emerse violazioni dirette, ma la funzione preventiva è stata evidente”, ha aggiunto.

Il Comune ha messo in campo due direttrici di intervento: da un lato il rafforzamento dei turni serali della Municipale, che saranno potenziati con la fine dell’anno scolastico; dall’altro, il confronto attivo con le associazioni di categoria e i pubblici esercizi, avviato congiuntamente all’assessore al Commercio Roberto Cavallo. “Il dialogo con i gestori è costante. Anche alla luce del decreto ministeriale del gennaio 2025, che impone maggiori responsabilità ai locali frequentati da molti clienti, stiamo lavorando per condividere azioni efficaci e rispettose della sicurezza pubblica”, ha spiegato Tibaldi. L’assessore ha infine voluto lanciare un messaggio positivo: “Il fenomeno esiste, ma ci sono anche tanti giovani che si comportano con responsabilità. Continueremo a lavorare per prevenire gli abusi, tutelare la città e chi la vive”.