Biden lascia, Kamala Harris potrebbe essere la candidata "dem" e la meme coin KAMA vola a +68,9%

Il vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, è salita alle luci della ribalta quando nella giornata di domenica 21 luglio, l’attuale presidente degli USA, Joe Biden, ha annunciato la sua volontà di ritirarsi dalla corsa presidenziale. Facendo ciò, ha dato il suo appoggio alla vice Kamala Harris, pur non designandola direttamente come candidato per i “Dem”.

L’appoggio di altre figure dei democratici non sono tardate ad arrivare, come anche l’ex candidata per le presidenziali, Hillary Clinton e la senatrice Elizabeth Warren. Tuttavia non è ancora ben chiaro se sarà proprio lei il successore di Joseph Biden. Caso in cui dovrebbe vedersela con la sempre crescente popolarità di Donald Trump.

Harris e le criptovalute: la posizione del vice presidente

Finora Kamala Harris non ha dovuto prendere una forte posizione nei confronti delle criptovalute, dal momento che il presidente Biden ha svolto questo ruolo durante il suo periodo in carica. Tuttavia, se il testimone dovesse passare ad Harris, ci si chiede quali siano le politiche che questa potrebbe mettere in atto.

Per quanto concerne il Tycoon, non ci sono sicurezze, ma l’andamento dei mercati fa pensare a un sentimento positivo e comunque favorevole a Bitcoin. Non bisogna dimenticare che Trump parlerà proprio il 27 luglio alla conferenza Bitcoin 2024. Da un lato abbiamo quindi una figura conscia del mondo degli asset digitali, con un entourage che sembra, dall’esterno, preparato in merito.

Lo stesso non si può dire della potenziale candidata Harris, che da quanto risulta dai dati finanziari dell’ultimo anno fiscale, non possiede alcun asset digitale. Una situazione molto peculiare se si considera che Harris è della California, sede della Silicon Valley, e anche una dei democratici più vicini al mondo della tecnologia a tutto tondo. Per scoprire quale sarà la sua posizione in merito, bisognerà attendere la conferma ufficiale del passaggio di testimone. Dopodiché, potrebbe essere lotta aperta con Trump sul tema.

Harris, il token KAMA e le meme coin presidenziali

Pur non essendo apparentemente vicina al mondo delle criptovalute, esiste una meme coin basata su Solana e chiamata Kamala Horris (KAMA). Un token “parodia”, se vogliamo, ispirato alla figura del vice presidente USA.

Questo ha visto un aumento notevole nelle ultime 24 ore, con +68,9% rispetto al valore che deteneva precedentemente. Passando così da 0,01103203$ a un picco di 0,02571032$. Per poi vedere una correzione e assestarsi sul valore attuale di 0,01806434$.

In discesa invece il prezzo di MAGA, il token dedicato a Trump, che apre a 6,71$ con un calo del 7,75% rispetto alla giornata di ieri. Allo stesso modo, in seguito alla notizia dell’abbandono di Biden, anche la meme coin dedicata all’attuale presidente USA, chiamata Joe Boden (BODEN), ha visto un crollo, in questo caso però del 57,15% rispetto alle 24 ore precedenti.

Tali segnali fanno subito inquadrare il mondo delle meme coin presidenziali come un ambito estremamente volatile, particolarmente sensibile agli sviluppi politici degli Stati Uniti. Davvero difficile dunque prevedere quale di queste meme coin possa garantire dei ritorni, non è un caso quindi che non siano molti i trader, soprattutto al di fuori del paese a stelle e strisce, a investire in questi ultimi. Ci sono progetti ben più interessanti e meno legati agli andamenti politici degli USA, per esempio Pepe Unchained, un progetto in presale che si avvicina al traguardo dei 5 milioni di dollari in finanziamenti.

Pepe Unchained: potenziale meme coin dal successo esplosivo

Gli investitori che cercano un progetto interessante in cui investire, piuttosto che prendere in considerazione le meme coin presidenziali dalle oscillazioni molto evidenti, possono puntare su meme coin non ancora quotate sugli exchange. Pepe Unchained è senza dubbio un progetto dall’ottimo potenziale. Al momento il token è in prevendita e ha raccolto 4,8 milioni di dollari, in continuo aumento. Avvicinandosi ai 5 milioni, è chiaro come sia già stato preso d’assalto da molti trader che intravedono un futuro ricco di potenzialità.

Pepe Unchained, infatti, è un token che punta alla creazione di una propria blockchain Layer-2, in grado di interagire anche con la Layer-2 Ethereum. Unendo questa utilità al popolare meme di Pepe the Frog, molti si aspettano una vera e propria esplosione del valore al momento della quotazione sugli exchange principali.

Il prezzo di $PEPU è di 0,0085618$, costo che aumenterà nel corso della prevendita e che potrebbe vedere un’impennata proprio al momento del listing, favorendo così tutti i primi investitori che hanno deciso di acquistare il token a un costo ridotto. In aggiunta, poiché è un token su Layer-2, il progetto prevede ricompense di staking doppie, con un APY dinamica che al momento è del 398%.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained