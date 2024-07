A Bellino lo spettacolo dell'attore amatoriale di Aisone Claudio Franco

Claudio Franco, poliedrico attore amatoriale di Aisone attivo sulle scene da una decina d’anni, per i testi di “De Storios e de Muzico” si ispira alle storie occitane tratte dal volume Racconti di territorio. Tra ricordi e fantasia di Guido Olivero.

Arricchirà la parte recitativa, affidata alla voce narrante di Claudio Franco, l’intervento musicale del gruppo occitano Les Randoulines.



Lo spettacolo, a ingresso libero e gratuito, andrà in scena venerdì 26 luglio alle ore 21 a Bellino, presso il Salone del Museo del Tempo e delle Meridiane in Borgata Celle.



L’iniziativa è promossa da Espaci Occitan in collaborazione con il Museo del Tempo e delle Meridiane e del Comune di Bellino.