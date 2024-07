Interrogazione del consigliere PD Cesare Morandini sul futuro della chiesa di Santa Chiara a Mondovì

Il consigliere del Partito Democratico Cesare Morandini presenta un'interrogazione da discutere nel prossimo consiglio comunale di Mondovì sul futuro della chiesa di Santa Chiara, nel quartiere di Piazza.

"La piccola chiesa di S. Chiara a Mondovì Piazza, in via delle Scuole, è un importante luogo di arte monregalese - scrive Morandini nella lettera d'interrogazione - . E’ una delle prime realizzazioni in città dell’architetto Francesco Gallo (1672-1750), risalente ai primi anni del sec. XVIII, ed è segno di un momento di svolta della storia – sia politica che estetica – di Mondovì.

Al di sotto della chiesa si trovano locali ipogei potenzialmente di grande fascino, bisognosi anch’essi di interventi architettonici e di valorizzazione (in particolare l’ambiente con la colonna in mattoni “a fungo”), degni anch’essi di inserimento all’interno di un percorso di visita turistico-culturale.

Purtroppo la facciata della chiesa è in stato di evidente degrado, in particolare la scalinata e la balaustra, come denunciato da recenti interventi sui giornali locali. L’Amministrazione in carica, che ha sempre dichiarato di voler puntare molto sul turismo culturale per lo sviluppo della città - continua l'interpellante -, pone esplicitamente nei suoi Documenti di Programmazione la chiesa di Santa Chiara tra le opere da valorizzare. La chiesa si trova certamente in una posizione favorevole per un suo inserimento all’interno di un percorso di visita turistico-culturale: di fronte alla stradina pedonale di accesso al Belvedere, a monte del Complesso di Nostra Donna e della Chiesa di S.Rocco alle Carceri e a valle dell’affaccio sull’ex-Teatro Sociale (per cui è in progetto la fruizione organizzata).Purtroppo la ste ssa posizione agli occhi del visitatore amplifica l’impatto del suo degrado. Un intervento sulle strutture e sugli elementi esterni è urgente e non più procrastinabile.

I consiglieri Gasco, Morandini e Oreglia hanno depositato l’interrogazione consiliare il 18 luglio scorso, chiedendo quali siano le progettualità dell’Amministrazione in merito al restauro, il recupero e la valorizzazione della chiesa e dei locali sottostanti.