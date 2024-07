Perché nessuno controlla la sosta selvaggia sul viale d'ingresso di trinità?

Dal consigliere di opposizione del comune di Trinità riceviamo e pubblichiamo:

Senza dubbio l’amministrazione di Trinità preferisce stare seduta in poltrona piuttosto che pensare alla viabilità sicura delle strade di Trinità.

Dalla foto si può notare come sia pericoloso entrare in paese percorrendo correttamente la propria corsia, ma gli amministratori di Trinità dove sono? A dir loro fanno tutto è vedono tutto eppure nell'ora di pranzo non si può entrare in paese in sicurezza, senza il timore di incorrere in un sinistro.

Oppure l’amministrazione comunale vede, ma secondo loro, va bene così.

Comunque sia, sta di fatto che sulle strade del Paese di Trinità non si può circolare in sicurezza, ancora una volta l’amministrazione comunale pecca nel metodo e nel merito dell’amministrazione della “res publica”.

Sismia Selvaggia Spertino