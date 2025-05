Buon compleanno Croce Rossa! In festa in tutta la Granda i comitati provinciali

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del presidente del comitato di coordinamento Provincia Granda della Croce Rossa Italiana, Claudio Tomatis.

Il 8 maggio rappresenta una data storica fondamentale nel panorama umanitario: in questa giornata si ricorda la nascita della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa, avvenuta nel 1863 grazie all’iniziativa di Henry Dunant, fondatore e pioniere del movimento internazionale di assistenza umanitaria. Dunant, con la sua visione di solidarietà e aiuto reciproco, ha dato vita a un simbolo universale di umanità e protezione per i più vulnerabili.

Per omaggiare questa importante ricorrenza, tutti i Comitati della provincia di Cuneo hanno aderito con entusiasmo alla giornata. Le diverse realtà associative hanno organizzato iniziative simboliche per rafforzare il legame con la comunità e diffondere i valori di solidarietà e impegno umanitario. Tra le iniziative più significative, la consegna delle bandiere della Croce Rossa ai sindaci dei comuni della provincia, quale gesto di riconoscimento e collaborazione nel promuovere il ruolo fondamentale dell’organizzazione sul territorio.

Questa manifestazione rappresenta anche un’occasione per riflettere sull’importanza del lavoro svolto quotidianamente dai volontari e dagli operatori, e per ribadire l’impegno nel garantire assistenza e protezione a chi si trova in difficoltà. La collaborazione tra i diversi Comitati e le amministrazioni comunali testimonia la forza di un’unità che, come voluto da Dunant, si traduce in azioni concrete di solidarietà e umanità.

In un mondo sempre più complesso, il ricordo del 8 maggio ci ricorda che l’aiuto reciproco e la compassione sono valori universali capaci di unire le comunità e di fare la differenza nelle vite di molte persone. La provincia di Cuneo si conferma così un esempio di coesione e dedizione al servizio del prossimo, onorando la memoria di Henry Dunant e il suo nobile progetto di pace e solidarietà.

Viva la Croce Rossa!