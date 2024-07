Bagnolo Piemonte inaugurata la nuova area giochi nella pineta di Montoso

C’è una grande novità per i bambini in vacanza in montagna a Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte, da un paio di settimane possono infatti divertirsi in una nuova area giochi.

Il parco, realizzato dall'Unione Montana Barge - Bagnolo, si trova nella pineta retrostante l'installazione che ricorda il passaggio del Giro d'Italia.

Il percorso ludico (adatto a bambini da 2 a 10 anni) è composto da diverse attrazioni in legno che richiamano al mondo della fantasia: casette, scivoli, piccole arrampicate, percorsi sui tronchi, amache e tanto altro. Un luogo ideale per i più piccoli per giocare, socializzare e trascorrere del tempo all'aria aperta.

La realizzazione dell'area giochi è stata possibile grazie a un contributo ottenuto dalla partecipazione al progetto "Velò Pluf! - La famiglia in bicicletta", promosso dal circuito Terres Monviso. Un progetto che ha permesso di valorizzare il territorio e di creare nuove opportunità di svago per le famiglie.

L'Amministrazione comunale di Bagnolo Piemonte ringrazia il Presidente Ivo Beccaria e i componenti della Giunta dell'Unione Montana Barge-Bagnolo per aver accolto la proposta dell'assessore bagnolese Roberta Castagno di realizzare l'opera a Montoso.

Un ringraziamento va anche all'Ufficio Tecnico del Comune di Bagnolo Piemonte all'Area Tecnica dell'Unione Montana che ha curato la progettazione e il coordinamento dei lavori, alle diverse ditte coinvolte e ai numerosi Montosini e Bagnolesi presenti all'inaugurazione.

L'area giochi di Montoso rappresenta un nuovo punto di riferimento per le famiglie del territorio. Un luogo dove i bambini possono divertirsi in sicurezza e dove gli adulti possono rilassarsi e godersi un po' di tempo libero. Un invito a tutti a visitare questo nuovo spazio di svago e a trascorrere una giornata in famiglia all'insegna del divertimento.

Per l’accesso, essendo esso ambientato in un bosco, sono necessarie e consigliabili calzature adatte.