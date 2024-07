Savigliano, si rifà la pavimentazione in via Sant'Andrea: ecco le modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità a Savigliano l'intervento di rifacimento della pavimentazione in porfido in via Sant'Andrea.

Per consentire l'intervento, in base all'avanzamento dei lavori che saranno divisi in più fasi, con inizio dall'intersezione a rotatoria con corso XXIV Maggio, via Mazzini e corso Indipendenza, a partire dalle ore 08:00 del 5 agosto e sino alle ore 24:00 del 27 settembre e comunque fino al termine dei lavori la viabilità verrà cosi modificata:

CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO per tutte le categorie di veicoli;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati della strada e nelle aree limitrofe, qualora necessario per agevolare le svolte e le manovre in funzione delle modifiche temporanee di cui ai punti successivi;

INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE in: via Trossarelli, con accesso da viale del sole e contestuale istituzione della svolta obbligatoria a sx all'uscita di via Miretti, sino a quando il cantiere non sarà a valle di tale intersezione; via Cravetta e via Beggiami con accesso da Piazza Nizza / Via Assietta ed uscita da Via Miretti (con contestuale sospensione temporanea della ZTL per quest'ultima), quando l'esecuzione dei lavori interesserà il tratto compreso tra Via Trossarelli e Piazza Santarosa.

SOSPENSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA e la contestuale ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per i soli residenti (per l'ingresso e l'uscita dalle proprietà private), per i titolari di attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, per operazioni di carico e scarico, per i mezzi di soccorso, di polizia ed i veicoli istituzionali dell'ASL in servizio di guardia medica ed assistenza domiciliare, per i veicoli adibiti a trasporti funebri ed altri eventuali aventi diritto in: via Sant'Andrea, tratto compreso tra Via Trossarelli e Via Antica Contrada delle Beccherie, quando il cantiere interesserà il tratto a valle dell'intersezione con Via Pietro Santarosa sino a Via Jerusalem, con accesso da Via Trossarelli;

Via Pietro Santarosa con accesso e recesso da Via Cravetta; via Antica contrada delle Beccherie , con accesso e recesso da Via Pietro Santarosa;

Via Jerusalem, con accesso e recesso da Via Pietro Santarosa;

Via Trossarelli , con accesso e recesso da Viale del Sole

Per tutte le strade di cui sopra è da intendersi quando i lavori interesseranno le rispettive intersezioni e non vi sarà possibilità di accesso dalla viabilità ordinaria e/o alternativa. Apposita segnaletica verrà affissa in loco prima dei lavori.