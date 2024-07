Boves, esce di strada in corso Trieste e abbatte due piante: illeso il conducente

Singolare incidente stamattina 22 luglio, dopo le 9.30, nel centrale corso Trieste a Boves. Un automobilista ha infatti perso il controllo della propria auto e dopo una carambola ha abbattuto due piante presenti su ciglio della strada. Nell’urto l’auto è stata gravemente danneggiata tanto che la Polizia Locale bovesana intervenuta sul posto ha dovuto far intervenire i Vigili del fuoco e la Croce rossa.

Nonostante la concitazione del momento, l’incidente si è poi dimostrato meno cruento di quanto si pensasse. Infatti, la persona coinvolta, dopo un primo momento di shock, ha rifiutato ricovero, cavandosela di fatto con un grande spavento. La Polizia Locale dopo aver messo in sicurezza l’aream ha avviato le indagini per capire le cause dell’incidente. Un colpo di sonno, forse, ma non si possono escludere a priori la disattenzione o un malore improvviso. Fatti rilievi del caso, gli agenti bovesani passeranno poi la pratica all’Ufficio tecnico comunale per il ripristino dei danni commessi agli alberi e alle strutture stradali. Fortunatamente in quel momento non transitavano né ciclisti né pedoni, cosa molto frequente lungo quella strada.