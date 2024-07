Al castello di Mombasiglio il Consiglio di amministrazione della società di servizi di riferimento delle Ascom Confcommercio di Cuneo, Carrù, Ceva, Mondovì e Saluzzo

Si è tenuta recentemente nella splendida cornice del Castello di Mombasiglio una riunione del consiglio di amministrazione di Is.Com. Cuneo srl, la società di servizi di riferimento delle Ascom Confcommercio di Cuneo, Carrù, Ceva, Mondovì e Saluzzo, presenti i rispettivi presidenti Roberto Ricchiardi, Lorena Durante, Domenico Pera, Mattia Germone e Danilo Rinaudo, oltre a Luca Chiapella in qualità di presidente della società e Marco Manfrinato direttore generale con alcuni collaboratori dell’area direzionale.

“Si è trattato di una riunione importante – afferma Luca Chiapella, presidente di Is.Com. Cuneo srl – nella quale abbiamo trattato argomenti dedicati all’aggiornamento professionale e tecnologico della sede di Cuneo e delle sedi di Carrù, Ceva, Mondovì e Saluzzo, con un’attenzione sempre più rivolta all’evoluzione del mercato e per consolidare un rapporto sempre più improntato a nuovi servizi con la consapevolezza di essere sempre di più al fianco delle nostre imprese del terziario di mercato, del turismo, dei servizi e delle professioni”.

“Grazie – precisa Chiapella – all’amico Giorgio Raviolo, presidente della Fondazione Castello di Mombasiglio, di cui Confcommercio provincia di Cuneo è socio, per a squisita ospitalità ed il suo vice Mattia Germone, nonché presidente dell’Ascom Monregalese ed al Gal Mongioie”.

“Ringrazio – conclude Giorgio Raviolo, presidente Fondazione Castello di Mombasiglio – Luca Chiapella per la scelta della location per la riunione di Is.Com. Cuneo srl”.

“Siamo a disposizione per l’organizzazione di eventi da parte dei soci e non soci, in quanto riteniamo importante promuovere e valorizzare la struttura che è resa fruibile nei fine settimana, auspicando che questa realtà contribuisca alla crescita turistica e socio economica del territorio”.