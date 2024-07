Alla Borgata Castellaro di Celle Macra si festeggia Sant'Anna

"Alabarda spaziale!"

Per chi di noi non è più un ragazzino è questa una famosa invocazione del Goldrake televisivo, che però in qualche modo potrà ancora riecheggiare fra pochi giorni, come ogni anno a fine luglio in quel di Castellaro, ultima borgata di Celle di Macra nella media Val Maira.

Si tratta della famosa e ormai rara tradizione della Abbadia (o Badia, meglio "Baìo" nella pronuncia occitana con la tipica "o" finale) in cui un gruppo di uomini e donne in abiti tradizionali, sfilano attorno alla Chiesa del paesino. Gli uni armati come una volta appunto di alabarde, le altre con cestini o gli stendardi della devozione religiosa.

Il tutto al suono della festosa banda musicale e anche, ben più tradizionale, della cosiddetta baudetta, il colpo a mano con martelletti direttamente sulle campane in cima al campanile, ruolo delicato non solo per le orecchie bensì anche per il tono di festa che accompagna questi momenti tradizionali.

La prossima domenica 28 luglio sarà l'occasione per rivivere le emozioni delle feste montanare "come una volta".

Ma la festa è sempre stata particolarmente importante e pertanto inizia già alla vigilia, sabato 27 ore 17:00, con un grande concerto di un gruppo torinese emergente, la Acoustic Street Band, e con il tradizionale "fulastrèt"...un grande falò serale che una volta era il segnale d'inizio ricorrenza per tutti i valligiani dei dintorni.

In aggiunta a questi eventi, ci sarà l'apertura dell'antica casa-castello medievale, una delle più antiche della valle e con la particolare facciata a vela, con mostra fotografica sulla Val Maira e con il suggestivo salone grande ove si terrà il concerto in caso di pioggia (ingressi gratuiti). E infine da sabato pomeriggio sarà costantemente aperto il banchetto di beneficenza, con lotteria e premi per tutti i biglietti, che piace a tutti ma soprattutto ai bambini.

Programma del week end

Sabato 27 luglio

- Concerto della Acoustic Street Band (gratuito); ore 21.30 - Accensione de “LOU FOULASTRET” falò tradizionale un tempo segnale ai valligiani dell’apertura della festa.

Domenica 28 luglio

- CAMBIO DELL’ABBÀ; ore 18.00 - Aperitivo per tutti.

Acoustic Street Band

Sabato 27 ore 17:00

La band nasce da un'idea di Frank (al basso) ed Andrea (alla chitarra) di proporre in chiave acustica i brani classici più famosi della scena pop, blues, jazz e rock internazionale.

Questo progetto prevede un'attenta rivisitazione di un repertorio musicale che spazia dai grandi classici fino ad alcune delle più famose colonne sonore di film della storia del cinema.

La nostra formazione ed il nostro impianto audio ci permettono di suonare nelle piazze per manifestazioni all'aperto, nei teatri ma anche nei locali più piccoli in modo da garantire un adeguato volume per ogni situazione.

La formazione è composta dal seguente quartetto:

Ilaria Giovara alla voce

Francesco Poleo al basso

Andrea Boschi alla chitarra

Luigi Carlucci al cajon

Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.vallemaira.org/eventi/festa-a-castellaro/