Cuneo, nuovo appalto dei rifiuti e locali sfitti i temi al centro dell’ultima riunione del Distretto Urbano del Commercio

Si è tenuta nei giorni scorsi una nuova riunione del Distretto Urbano del Commercio, guidato dal Comune di Cuneo e nato con l’obiettivo di migliorare le capacità del sistema commerciale cittadino e di promuovere azioni più sostenibili e inclusive.

Oltre a Luca Serale, Vicesindaco con delega ai Comparti Produttivi, era presente l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis. Insieme a loro, i rappresentanti delle associazioni di categoria di commercio e artigianato.

Nella prima parte dell’incontro si è parlato del nuovo appalto dei rifiuti, in vigore dal 1° marzo 2024 a Cuneo e in altri 53 comuni della provincia. La direttrice del Consorzio Ecologico Cuneese Simona Testa ha quindi illustrato ai presenti le principali novità anche per quanto riguarda le attività commerciali. Da ottobre 2024, infatti, anche gli ultimi cassonetti pubblici presenti nel Centro storico saranno rimossi per essere sostituiti dal sistema di raccolta porta a porta, in modo da migliorare il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti. Entreranno inoltre in servizio gli ispettori ambientali, al fine di contrastare i comportamenti scorretti e offrire indicazioni a chi ne avesse necessità.

Il secondo tema affrontato è stato quello dei locali sfitti, anche a seguito delle istanze emerse durante le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Secondo i dati dello studio condotto dagli architetti incaricati Marino e Giordano, a Cuneo la situazione è al di sotto della media nazionale e rimane invariata rispetto a cinque anni fa. Le cause che portano al non utilizzo degli immobili commerciali sono molteplici e variano in base alla zona, ma nella maggior parte dei casi sono riconducibili allo stato di conservazione degli spazi e alla loro agibilità.

“Un incontro utile per spiegare i prossimi cambiamenti previsti dal nuovo appalto dei rifiuti e per rispondere ai dubbi e alle richieste delle associazioni di categoria: sono certo che insieme riusciremo a raggiungere risultati sempre migliori in termini di raccolta differenziata, rendendo così la nostra città ancora più pulita e accogliente” – ha commentato l’Assessore Gianfranco Demichelis.

Così invece il Vicesindaco Serale: “Lo sviluppo del commercio e del turismo è possibile grazie alla rigenerazione urbana ma anche alle buone pratiche di sostegno fattivo alle attività, come i regimi di aiuto a fondo perduto concessi in passato. Continuiamo a lavorare: nei prossimi incontri approfondiremo maggiormente le cause del fenomeno dei locali sfitti, in modo da avere una visione a 360° e poter avviare soluzioni di intervento condivise, a beneficio del commercio e quindi della città in generale”.