Rifreddo, grande successo per la patronale di San Luigi

Come sempre molto partecipato anche il grandioso spettacolo Pirotecnico che ha fatto tenere il naso all’insù alla folla accorsa a Rifreddo. Da ricordare anche i cinquantenni come priori della festa e la grandiosa sfilata di moda per bambini, durante la serata benefica della band “TZIGANE” per la raccolta fondi per l’UGI, l’unione genitori italiani dei bambini affetti da tumore. Insomma una serie di eventi davvero belli che anno portato nel piccolo centro delle Valle Po tanta gente e che hanno molto soddisfatto gli organizzatori.

“Siamo – ci ha detto il primo cittadino Elia Giordanino – veramente molto contenti di essere riusciti anche quest’anno a fare un bel San Luigi. Una cosa certo non scontata in un epoca dove le risorse sono sempre meno e la burocrazia per le manifestazione è molto complessa. Ci tengo per ciò a ringraziare in modo particolare i ragazzi della Proloco, la parrocchia ed anche le tante persone che a vario titolo ci hanno aiutato perché senza di loro sicuramente non avremo potuto raggiungere questo risultato”.