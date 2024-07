Snodi, a Guarene proseguono gli appuntamenti in musica

Terza serata per Guarene Musica - Roero Music Fest, la rassegna di musica jazz, contemporanea e d’autore in programma fino al 10 agosto a Guarene e nuovamente sostenuta dal Progetto Snodi.



La musica, la storia e la vita di Fabrizio De André, a 25 anni dalla scomparsa, saranno protagoniste nel concerto-talk di sabato 3 agosto. L’appuntamento è alle ore 21 in piazza SS. Annunziata con Walter Pistarini, autore di diversi libri dedicati all’indimenticabile cantautore genovese assai apprezzati da critica e pubblico, intervistato dalla giornalista Adriana Riccomagno.

Il talk introdurrà al pubblico le canzoni, i testi e le parole di De André che saranno suonate in una veste musicale originale dal Sestetto Contemporaneo formato da Lucia Pulzone, Laura Luani, Margherita Valente, Gaia Abaclat, Daniele Bertone e Filippo Cosentino. Tra i brani in scaletta, Fiume Sand Creek, Il pescatore, La canzone dell'amore perduto, La canzone di Marinella e La guerra di Piero.

L’ingresso è libero, i parcheggi consigliati si trovano in piazza Pantalera, viale Mazzini, via Divisione Alpina.

Guarene Musica - Roero Music Fest è un evento supportato da NextGenerationEU, Ministero della Cultura, Comune di Guarene, Snodi e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ed è prodotto dal Dragonfly Music Studio.

Continuano anche i concerti nell’ambito di Monferrato On Stage. Dopo il festival rock Kaptura a Piea (AT) - in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio con la straordinaria partecipazione di Edoardo Bennato - ci si sposta a Roatto (AT) dove domenica 4 agosto l’appuntamento è con Filippo Graziani e il suo “Per gli amici tour”, una serie di concerti in cui, insieme ai vecchi successi del padre Ivan, proporrà per la prima volta live i brani contenuti nel disco “Ivan Graziani - Per gli amici”.

Il concerto di Filippo Graziani avviene nell'ambito dell'ottava edizione di Monferrato On Stage, rassegna itinerante che punta a valorizzare il territorio fra Torino, Asti e Alessandria grazie a eventi di musica ed enogastronomia, con la collaborazione del progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero.