Il Premio Fautor Langae chiuderà la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

Domenica 25 agosto, giornata conclusiva della Fiera Nazionale della Nocciola, torna a Cortemilia il Premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro che la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa assegna a persone, associazioni, enti, imprese, fondazioni che si sono particolarmente segnalate nella promozione e nella valorizzazione del territorio di Langa.

A ritirare la nocciola d’oro 2024 nell’antico convento francescano saranno:

Massimo Albertengo , amministratore delegato della Albertengo Panettoni di Torre San Giorgio, azienda nota in Italia e nel mondo per la produzione di lievitati da ricorrenza che utilizza materie prima di qualità a partire della nocciola di Cortemilia e dell’Alta Langa.

Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia e presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, fautore del rilancio turistico ed economico delle Langhe e dei suoi prodotti d’eccellenza che ha contribuito a promuovere e valorizzare nella doppia veste di amministratore e di presidente della più antica enoteca regionale del Piemonte.

Sandra Vezza, imprenditrice, donna di langa e creativa. Nativa di Levice, fa parte di quella generazione di donne che ha contribuito a cambiare i costumi e a mettere in atto un profondo processo di emancipazione delle donne nella Langa più profonda ed austera.

Ambasciatori e testimonial del territorio della nocciola saranno:

Massimo Boldi: attore, comico, produttore cinematografico, cabarettista, musicista. Una pluriennale carriera tra teatro, televisione e cinema che gli hanno permesso di diventare uno dei volti più amati dal pubblico. La sua passione per le Langhe sta tutta nella frase apparsa recentemente nel suo profilo: <Prima o poi passa tutto, ma il tartufo d’Alba non passerà mai>.

Maurilio Garola: chef stellato del ristorante La Ciau del Tornavento di Treiso. Nativo di Avigliana, dopo una gavetta decennale in vari ristoranti, nel 1989, insieme alla socia Nadia Benech, inaugura nel pinerolese La Ciau specializzato in cucina piemontese. Nel 1997 si sposta a Treiso, nel cuore delle Langhe, e nasce la Ciau del Tornavento, un locale noto oltre che per la cucina, per una cantina infinita. Protagonista assoluto della straordinaria crescita qualitativa della cucina di Langa.

La mattinata inizierà alle 10 con la consegna del Premio Cortemiliese Doc 2024 al Premio il Gigante delle Langhe e alla sua ideatrice Donatella Murtas, architetto di origine sarda, cortemiliese d’adozione che ha divulgato e illustrato la tecnica di costruire, mantenere e recuperare i muri in pietra a secco, i terrazzamenti in arenaria che costituiscono l’ossatura del paesaggio collinare dell’Alta Langa. Immensi gradoni che hanno ispirato il Premio nazionale di letteratura per ragazzi “Il Gigante delle Langhe”, giunto quest’anno alla 22° edizione.

Alle 10,30, Pier Giorgio Mollea, amministratore delegato della Nocciole Marchisio, azienda leader nella lavorazione e trasformazione del prodotto simbolo di Cortemilia, consegnerà, il Premio “Una vita per la nocciola”, riconoscimento che premia l’impegno e la determinazione di chi ha dedicato la propria esistenza alla corilicoltura, contribuendo ad accrescere il valore del territorio.

La mattinata dei riconoscimenti prosegue alle 10,45 con il Premio “Una vita per il giornalismo” che sarà consegnato a Giovanni Smorgon, giornalista del settimanale L’Ancora di Acqui Terme. Dall’Acna di Cengio, all’alluvione del 1994, alle sfide di pallapugno negli storici sferisteri piemontesi e liguri, il cronista di Castino ha raccontato avvenimenti, personaggi, luoghi di oltre quarant’anni di storia delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone, con passione, imparzialità, professionalità.

La consegna del Fautor Langae, prevista alle 11,15, sarà preceduta dal Premio Eccellenza e Qualità che andrà all’azienda torinese Piemont Cioccolato, la fabbrica dei cri cri e dei bon bon e anche dei gianduiotti e dei dragées, delle creme e dei nocciolati, tutti prodotti con ingredienti a km zero a partire dalla Nocciola Tonda Gentile delle Langhe acquistata rigorosamente a Cortemilia dal 1948.L’evento sarà presentato dal giornalista Fabio Gallina. Musiche del maestro Andrea Bertino.

Il Premio Fautor Langae avrà un appendice martedì 3 settembre quando arriverà a Cortemilia Pierre Hermé, definito il Picasso della pasticceria, erede di quattro generazioni di pasticceri di origini alsaziane famosi per la creazione dei macarons divenuti popolari in tutto il mondo. Il maitre patissier francese con negozi a Parigi e in tutto il mondo sarà accompagnato da Mattia Pariani, Ceo dell’omonima azienda di Givoletto, nel torinese, che da anni punta sulla filiera della nocciola tonda gentile delle Langhe per la produzione di prodotti alla nocciola di alta gamma, e dalla nostra Antonella Caffa, consorella della nocciola e erede della più antica famiglia di trasformatori di nocciola del Piemonte.

Pierre Hermé sarà insignito della carica di Ambasciatore della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe nel mondo.