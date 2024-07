Limone Piemonte: raddoppia l'offerta con la nuova area "Family Zone"

L'estate a Limone Piemonte si arricchisce di nuove attrazioni con l'apertura di Family Zone, situato in zona piazzale nord presso la pista di pattinaggio. A partire da sabato 27 luglio, bambini e famiglie potranno divertirsi con una vasta gamma di giochi e attività pensate per i bambini e ragazzi di tutte le età.

Un'area dedicata al divertimento

Family Zone, che si aggiunge all'offerta già presente nel Lemon Park inaugurato il 13 giugno, rappresenta una nuova zona di divertimento distaccata, nel centro di Limone Piemonte. Si tratta di un'opportunità unica per vivere un'esperienza di svago in centro paese, a pochi passi dalle principali vie dello shopping e dai ristoranti.

Un'offerta per tutta la famiglia

L'area del Family Zone comprende:

• Gonfiabili: un'ampia area con gonfiabili di diverse forme e dimensioni, per bambini e adulti.

• Giochi a premio: una zona con giochi divertenti e coinvolgenti, dove i bambini possono vincere premi e gadget.

• Tappeti elastici: per saltare e divertirsi in libertà.

• Calcio di rigore: un campo dove sfidarsi a calci di rigore.

• Zucchero filato: un classico intramontabile che piace a tutti.

• E molto altro ancora!

Informazioni utili

• Indirizzo: Piazzale Nord (pista di pattinaggio), Limone Piemonte

• Orari: tutti i giorni dalle 16:30 alle 23:30, fino al 25 agosto

• Ingresso: gratuito



Contatti

• Telefono: +39 335 824 3345