La Croce Rossa di Cuneo partecipa alla Safety Week di Giordano & C. S.p.A. per promuovere la sicurezza sul lavoro

Cuneo – La Croce Rossa Italiana - Comitato di Cuneo sarà presente nei giorni 19 e 20 maggio presso la sede dell’azienda Giordano & C. S.p.A., facente parte del gruppo VINCI Energies Italia, a Boves, in occasione della Safety Week, l’iniziativa aziendale dedicata alla promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’evento coinvolgerà circa 190 dipendenti e sarà l’occasione per approfondire, grazie anche alla presenza dei volontari CRI, temi legati alla prevenzione degli infortuni e alle manovre salvavita di primo soccorso, con momenti di formazione pratica e simulazioni.

“La sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa e parte integrante del benessere di ogni comunità aziendale. Partecipare alla Safety Week rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare i lavoratori su comportamenti sicuri e sull’importanza di conoscere le manovre di primo soccorso, che possono davvero fare la differenza in situazioni di emergenza”, ha dichiarato Gianni Valsania, Presidente del Comitato di Cuneo della Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Croce Rossa di Cuneo per la diffusione della cultura della prevenzione, della sicurezza e del primo intervento in caso di emergenza, sia nei contesti pubblici che privati grazie anche alla presenza costante di volontari impegnati nelle attività di formazione.