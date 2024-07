Con l'Ecomuseo dell'alta valle Maira alla scoperta di Prazzo e Marmora

Appuntamento di luglio con le passeggiate culturali organizzate dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira volte alla scoperta delle borgate dei Comuni dell’Ecomuseo e realizzate in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle Maira.



Il giorno sabato 27 luglio con la presenza di un accompagnatore ci si potrà immergere nella affascinante atmosfera di alcune delle borgate e delle località più rappresentative dei comuni di Prazzo e di Marmora, attraverso un percorso nel quale verranno presentate le peculiarità e le curiosità dei luoghi visitati.



Al mattino la visita si svolgerà a Prazzo partendo dal Museo della Canapa e del Lavoro Femminile a Prazzo Inferiore, posto nel Palazzo della ex Regia Pretura, a cui seguirà la visita al complesso della ex Caserma Pisacane e dell’abitato di Prazzo Inferiore con la Chiesa Parrocchiale, i piloni e le caratteristiche abitazioni. Si proseguirà verso Prazzo Superiore dove si potrà ammirare la piazzetta con la fontana ottagonale su cui si affaccia l’ex Casa comunale medievale, il Palazzo Municipale, la Cappella di San Giacomo, e ritorno a Prazzo Inferiore.



Orario visita: tempo percorrenza 2,5/3 ore - partenza alle ore 10 ed arrivo alle ore 12.30/13. Ritrovo a Prazzo Inferiore davanti al Museo della Canapa e del Lavoro Femminile.



Nel pomeriggio si scopriranno le peculiarità di Marmora, con partenza dalla località Parrocchia dove si potrà ammirare la Chiesa di San Massimo con gli affreschi medioevali e le meridiane. Si proseguire per borgata Superiore, con la Cappella di Santa Maria e si raggiugeranno le Borgate Sodà e Serre con le belle baite restaurate. Quindi si andrà alla scoperta di Borgata Brieis con la cappella della Santissima Trinità ed il forno. Si ritornerà, infine, a Località Parrocchia.



Orario visita: tempo percorrenza 2,5/3 ore - partenza alle ore 14.30 ed arrivo alle ore 17/17.30. Ritrovo a Marmora, in Località Parrocchia davanti alla Chiesa.



Le passeggiate sono gratuite.