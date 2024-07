Pedancola sul Gesso, più di centro persone per l'incontro pubblico di Mellana

Riceviamo e pubblichiamo:

Grande partecipazione ha avuto l’incontro pubblico di domenica 21 luglio, Festa Patronale, organizzato dal Comitato per il ripristino attraversamento storico Cuneo – Boves (Pedancola Mellana). Oltre un centinaio di persone hanno seguito con interesse gli interventi degli Amministratori Pubblici invitati: la Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, accompagnata dall’Assessore Gianfranco Demichelis, il Sindaco di Boves Matteo Ravera e la sua Vice Nadia Tecco, il delegato dal Presidente della Provincia Luca Robaldo, Consigliere Vincenzo Pellegrino.

Al benvenuto del Presidente del Comitato Guido Olivero è seguito un breve intervento del Parroco don Beppe Laugero.

Il Presidente ha poi illustrato in sintesi lo scopo e l’operato del Comitato a partire dalla sua costituzione (2016) e, nel ricordare la riconosciuta valenza del collegamento ciclopedonale, valenza storica, turistica, religiosa (collegamento santuari Mellana e Angeli), sociale, sportiva e per famiglie, ha ribadito che ad oggi non si è ancora arrivati alla realizzazione di un attraversamento stabile, forse perché è mancata una sinergia di intenti.

Dando la parola agli intervenuti, invece, è finalmente emerso un reale interesse unanime, sia dalla Sindaca Manassero, sia dal sindaco Ravera che dal Consigliere Provinciale Pellegrino. Inoltre, il Sindaco di Boves ha precisato che non va dimenticato che l’opera da realizzare è totalmente nel territorio di Cuneo, e il comune di Boves, seppur interessato, potrà ovviamente contribuire con una percentuale decisamente minore.

La Sindaca di Cuneo ha ribadito l’importanza di avere già a disposizione idee progettuali, di cui alcune studiate a titolo gratuito da ingegneri che sostengono il Comitato. Diversi gli interventi del pubblico che si sono susseguiti, tra cui quello del Presidente della Consulta dei Quartieri del comune di Cuneo Pietro Carluzzo che ha sottolineato l’importanza dell’attraversamento anche ai fini della mobilità dolce.

L’ingegner Carbonaro ha accennato al lavoro progettuale dell’architetto Buffon, già presentato al comune di Cuneo a suo tempo. La neo eletta Consigliera Regionale Giulia Marro, presente tra il pubblico, prendendo atto, si è dichiarata disponibile a sostenere l’iniziativa presso gli Enti preposti.

Mario Giuliano, già sindaco di Boves, ora membro del Comitato, ha sottolineato l’importanza di volere non tanto “il meglio, quanto il bene” e ha espresso la volontà del Direttivo a seguire lo sviluppo dei lavori (autorizzazioni Regionali, finanziamenti pubblici, collaborazione tra i due Comuni) per arrivare con solerzia ad azioni concrete che possano portare ad un attraversamento stabile, fruibile tutto l’anno.

La Sindaca di Cuneo riprendendo l’intervento di Mario Giuliano ha ribadito la volontà politica e l’importanza di collaborare con gli Enti preposti per superare i diversi vincoli Regionali e la necessità di tenere presente nella “ricerca del bene” l’onerosità del progetto.

Il Presidente ha ancora ringraziato i due Comuni per i lavori intrapresi per il ripristino del guado temporaneo che dovrebbe essere terminato prima del 26 luglio per il primo pellegrinaggio interdiocesano Cussanio – Fontanelle.