Grandi aziende Torino: quali spiccano e prosperano nel 2025?

Se ci affacciamo alle realtà lavorative di successo in Italia, non possiamo non citare le grandi aziende Torino, una città sempre più "economica dinamica" che, anche in questo 2025, continua a distinguersi per innovazione e crescita. Tra colossi dell’automotive come Stellantis (ex FCA - Fiat Chrysler Automobiles), eccellenze gastronomiche e industriali come la Cieffe Carrelli, diverse aziende in Torino si confermano pilastri del business italiano.

Ma quali sono le aziende torinesi che dominano il mercato?

Scopriamo insieme, grazie a una ricerca mirata, le aziende famose e le realtà più influenti del capoluogo sabaudo e dintorni!

Elenco grandi aziende Torino e realtà lavorative rilevanti

Alla scoperta delle migliori industrie in Piemonte

Stellantis: multinazionali a Torino

Quando si parla di grandi aziende Torino, o meglio di multinazionali a Torino il primo nome che viene in mente è Stellantis, il colosso nato nel 2021 dalla fusione tra FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e il gruppo francese PSA.

Con sede legale ad Amsterdam ma cuore operativo sempre a Torino, Stellantis rappresenta oggi il quarto gruppo automobilistico mondiale per fatturato, un vero e proprio motore dell’economia non solo piemontese, ma italiana e globale.

Perché Stellantis è tra le industrie Torino più importanti?

Lavoro e Indotto

○ Oltre 40.000 dipendenti in Italia, molti concentrati negli stabilimenti torinesi (Mirafiori, Grugliasco) e nel centro stile di Lingotto, simbolo storico della Fiat.

○ Un indotto di migliaia di fornitori in Piemonte, dalle componentistiche alle tecnologie per l’elettrico.

Sfide e Opportunità

● Competizione con la Cina e Tesla: Stellantis sta accelerando su costi e tecnologia per restare leader.

● Riconversione dei Dipendenti: Formazione continua per passare dal termico all’elettrico.

● Turismo Industriale: Il Lingotto e il Museo dell’Automobile attirano visitatori da tutto il mondo.

Cieffe Carrelli: aziende a Torino per la movimentazione industriale

Passiamo alla Cieffe Carrelli, indubbiamente una tra le aziende a Torino che è stata in grado di costruire una reputazione solida a livello nazionale, realtà specializzata nella produzione di carrelli elevatori, macchinari pulizie industriali e soluzioni per la movimentazione merci.

Fondata nel 1975, un'azienda e tra le attività industriali caratterizzate dalla qualità, dall' innovazione e all'affidabilità, un fiore all’occhiello delle industrie in Piemonte.

Perché Cieffe Carrelli è una delle aziende famose a Torino?

● Realtà Industriale: Rivende carrelli elevatori e macchine per pulizie industriali adatti ad ogni necessità lavorativa, transpallet e piattaforme aeree, utilizzati in logistica, magazzini e grandi industrie.

● Innovazione Tecnologica: Investe in carrelli elettrici e a basso impatto ambientale, allineandosi alle normative UE sulla sostenibilità.

● Aggiornamento continuo: Sempre aggiornati sui prodotti e servizi contribuendo al prestigio delle aziende famose torinesi.

Intesa Sanpaolo: una banca, una delle più grandi aziende Torino e non solo

Tra le grandi aziende Torino che plasmano l’economia e l’innovazione, Intesa Sanpaolo spicca come leader indiscusso.

Con sede nel celebre Grattacielo di Torino, la banca non è solo un’istituzione finanziaria, ma un motore di sviluppo per l’intero Paese. Nel 2025, Intesa consolida il suo ruolo tra le aziende importanti Torino, unendo tradizione bancaria e rivoluzione digitale.

Perché Intesa Sanpaolo è un pilastro dell’economia torinese?

● Cuore Finanziario d’Italia: Primo gruppo bancario italiano per capitalizzazione, con un impatto diretto su imprese e famiglie in Piemonte e oltre.

● Innovazione nei Servizi: Leader nelle digital banks, con Isybank (la sua banca 100% digitale) e app evolute che semplificano Intesa login e operazioni quotidiane.

● Sostenibilità e Inclusione: Con il piano "Business Plan 2025", investe in progetti green e inclusione finanziaria, sostenendo startup e PMI locali.

Dati Chiave nel 2025

✔ Dipendenti: Oltre 4.000 solo a Torino, tra filiali e sedi corporate.

✔ Tecnologia: Hub tech nel Campus Morozzo per sviluppare AI e blockchain.

✔ Cultura: Fondazione museale e restauri di monumenti, come il Progetto Blu per Torino.

Grandi aziende Torino: settore giornalistico e mediale

Tra le grandi aziende Torino che hanno lasciato un segno nel panorama dell’informazione e dell’intrattenimento, spiccano tre realtà iconiche: La Stampa, Tuttosport e Rai. Queste aziende torinesi rappresentano non solo la tradizione giornalistica e televisiva italiana, ma anche l’innovazione nel mondo dei media.

La Stampa: Il Prestigio dell’Informazione

Fondata nel 1867, La Stampa è uno dei quotidiani più autorevoli d’Italia, con sede nello storico edificio di Via Lugaro.

✔ Innovazione Digitale: Oltre alla versione cartacea, ha investito in abbonamenti digitali e podcast.

✔ Influenza Nazionale: Tra le prime testate per diffusione e credibilità.

Tuttosport: La Voce dello Sport Italiano

Nato a Torino nel 1945, Tuttosport è il giornale sportivo per eccellenza, legato a doppio filo con Juventus e Torino FC.

✔ Focus sul Calcio: Approfondimenti su Serie A, motori e olimpiadi.

✔ Eventi e Collaborazioni: Organizza premi e forum sportivi internazionali.

Rai – Sede di Torino: La Storia della Televisione Italiana

Torino è stata la prima sede della Rai, dove nel 1954 partirono le trasmissioni televisive nazionali. Oggi ospita:

✔ Produzioni TV: Fiction, programmi culturali e telegiornali regionali.

✔ Centro di Ricerca: Innovazione tecnologica per il digitale terrestre e streaming.

Le multinazionali a Torino del settore food & beverage

In questo panorama, spiccano grandi aziende Torino conosciute in tutto il mondo

La città torinese vanta una lunga tradizione nel settore agroalimentare ed è sede di alcune tra le multinazionali a Torino più influenti nel panorama del food & beverage.

Torino ospita aziende famose a livello internazionale come Lavazza, storico marchio del caffè italiano, e Ferrero, che pur avendo la sua sede principale ad Alba, rappresenta una delle principali industrie del Piemonte con un forte legame con il capoluogo.

Anche Martini & Rossi, sinonimo di aperitivi Made in Italy, ha le sue radici a Torino ed è oggi parte di un gruppo globale.

Queste grandi aziende torinesi non solo contribuiscono all’economia locale, ma sono anche ambasciatrici del gusto e della qualità italiana nel mondo.















