Emozioni al teatro Iris con Luca Occelli e Pippo Bessone in occasione dell’Origini Festival

Come strumento la voce, emozioni e sentire profondo. Per Luca Occelli recitare significa connettersi, esplorare ogni volta il connubio tra mente e corpo.

Attore dalla straordinaria capacità di passare dal tragico al comico, dalla malinconia alla gioia, esplorando la rabbia, la tristezza, la bellezza e l’incanto, è stato protagonista insieme a Pippo Bessone ieri sera, giovedì 26 luglio, al CineTeatro Iris di Dronero in occasione dell’Origini Festival organizzato dalla compagnia O.P.S. “Nui Dui” il titolo dello spettacolo.

In scena i due artisti, due sedie e due leggii: l’italiano ed il piemontese a dialogare, raccontare e ripercorrere attraverso le canzoni. Un duo importante, storia nella storia, modi di dire e accento che qui è così famigliare. Immagini ed emozioni che hanno catturato il pubblico, accolto gli applausi e donato sorrisi, lasciato un ricordo importante da portare a casa.Cuore a cuore, come la generosità delle tante persone che durante questo festival hanno scelto di fare un’offerta a ricordo dell’attrice e regista Anna Paola Bardeloni recentemente deceduta: circa 200 € la cifra già raccolta, che verrà devoluto interamente a Emergercy.

Tutto è pronto per questa sera, sabato 27 luglio, con l’ultimo imperdibile appuntamento organizzato. Alle ore 21:30 ci saranno Panta Rei Theatre e Chiara D’Anna con “Don’t you dare”, spettacolo in lingua inglese dal grande successo di pubblico e critica a Londra ed in Inghilterra.

Con direttore artistico Andrea Castellini e direttore generale Valentina Volpatto, Origini Festival a Dronero è organizzato dalla compagnia O.P.S. Officina per la Scena con il contributo del Comune di Dronero e la Fondazione CRC.