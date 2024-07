Rifreddo: finale col botto per l’Estate Bimbo e l’Estate Ragazzi 2024

Nonostante il tempo avverso, si è conclusa davvero alla grande l’Estate Ragazzi rifreddese. Sono state davvero tante, infatti, le famiglie che hanno voluto partecipare alla festa finale organizzata da Parrocchia e Comune presso il campo sportivo parrocchiale. Una serata che ha visto oltre 300 persone provenienti dall’intera Valle Po cenare all’aperto e salutare gli oltre 150 iscritti di età compresa tra i 3 e i 14 anni che hanno preso parte alla attività estive sotto il Monbracco.

Più in dettaglio la serata è partita con la cena-picnic in cui ognuno metteva a disposizione le pietanze portate da casa per lasciare poi spazio allo spettacolo messo in scena dai ragazzi e degli animatori. Lo stesso è stato incentrato sui cartoni animati più celebri ed ha visto anche l’alternarsi di canti e balli.

Nelle rappresentazioni sono stati ricordati anche i momenti più belli delle quattro settimane di divertimento e istruzione. Una serie di istantanee di giochi, gite in piscina e al mare, passeggiate all’aperto ma anche di laboratori, attività sportive di beach volley e judo, visite che hanno riproposto anche nella serata finale il grande clima di festa e serenità che ha caratterizzato l’intera Estate Ragazzi rifreddese.

Entusiasti gli amministratori che ormai da molti anni portano avanti il sodalizio Comune-Parrocchia per le attività estive. “Ormai da parecchio tempo – spiega il sindaco Elia Giordanino – portiamo avanti questa iniziativa in collaborazione con la Parrocchia e dobbiamo dire che ogni anno le nostre attività estive migliorano e crescono. Vedere tutte questi ragazzi e queste famiglie far festa è davvero una bella soddisfazione e ci dice che le scelte a suo tempo operate, ovvero puntare sui giovani del paese per organizzare questo tipo di progetti, ci ha ripagato. Approfittiamo, poi, dello spazio per ringraziare Alessandra e Andrea dell’Associazione “Giovani di Turno”, gli Educatori e gli Animatori che hanno coordinato magistralmente le diverse attività, don Angelo Vincenti che ha messo a disposizione i locali dell’oratorio e si è preso carico dell’organizzazione delle attività, l’operaio comunale Gianfranco Morano, la dirigente Aimone per i locali scolatici, il Volley Saluzzo per gli impianti sportivi e le attività di beach volley nonché tutte le associazioni, tra cui AIB Rifreddo, Protezione Civile ANA di Rifreddo, l’associazione Cinofili Valli del Monviso, il Judo Valle Po, la LILT di Saluzzo per le attività di sensibilizzazione, il centro disabili “le Nuvole”, gli educatori del Progetto “Generazioni Monviso”, la Croce Verde Saluzzo, la Croce Rossa di Paesana, l’associazione naturalistica Vesulus, lo Csea per il progetto di “Plogging”, Foto Battisti, Autolinee Allasia, Acqua Eva, l’Angel Ranch di Rifreddo, la Casa di Riposo di Sanfront, Davide Faure per aver seguito i ragazzi delle medie nella realizzazione del murales presso il “Laboratorio del Paesaggio Montano”, Costanzo Santo per il palco per lo spettacolo finale e tutti coloro che si sono fatti letteralmente in quattro perché tutto funzionasse al meglio“.