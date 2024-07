Boves, sindaco e giunta incontrano CRI e Misericordia

Nella serata di mercoledì 25 luglio l’associazione Croce Rossa di Peveragno nella persona del vicepresidente Elio Mauro e della consigliera Serena Falco e la Misericordia di Cuneo con il governatore Luca Alberti e il delegato regionale Gianluca D'Aquino, accompagnati dal presidente della Croce Rossa Provincia Granda Claudio Tomatis e dalla consigliera Concetta D'Angelo, ha incontrato l’amministrazione Comunale di Boves.



La motivazione principale è di confermare alla nuova amministrazione, la presenza sul territorio di entrambi le associazioni per attività di trasporti, emergenza e assistenza gare. La Croce Rossa è presente dal 1984 mentre la Misericordia dal 2006, Si è anche riconfermata la collaborazione che vi è tra le due associazioni, “non concorrenza ma uniti per un solo scopo” ovviamente con un pizzico di rivalità che da “sapore” al tutto.



"Il nostro problema comune è la continua ricerca di nuovi volontari, lo spostamento di volontari da una associazione all’altra non giova e soprattutto non porta valore aggiunto a entrambi. Anzi crediamo che questo possa solo indebolire l’associazione e ripercuotersi come un mal servizio alla comunità. Questo ci porta a dire che dobbiamo operare per ricerca di nuovi Volontari e non nuove Associazioni" hanno detto i partecipanti all'incontro.



"Inoltre abbiamo presentato un quadro generico delle attività che svolgiamo e le criticità che giornalmente ci troviamo a dover risolvere, gestione dei mezzi, dei servizi".