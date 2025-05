Daniele Sobrero: «Il valore delle donne ha vinto ancora una volta grazie allo Zonta International»

«L’universo femminile è capace di viaggiare a velocità che non possiamo neanche immaginare. Le donne sono capaci di scrivere un futuro migliore volando in cielo e correndo a terra». Queste le parole di Daniele Sobrero, il consigliere regionale che ha portato il , originaria di Alba, e per ora l’unica donna pilota di caccia della Marina Militare, alla serata Zonta International svoltasi sabato 17 maggio nel salone d’onore del Comune di Cuneo.

«È stato per me un onore consegnare il premio “Amelia Earhart Excellence” al Sottotenente di Vascello Erika Raballo che, con la sua presenza, ha impreziosito la serata organizzata dallo Zonta Club International Interclub Zonta Alba Langhe e Roero, Cuneo e Saluzzo, che ringrazio, al pari della Marina Militare, per aver concesso la presenza di Erika.

Lo Zonta International è da sempre per me una realtà amica, con cui abbiamo costruito un legame che ha da subito portato a creare una collaborazione positiva. Il traguardo comune è da sempre la valorizzazione del "fare" delle donne. Il premio "Amelia Earhart" ha un significato ben preciso: racchiude in sé i valori del mondo femminile, capace di cambiare il mondo, dalle faccende quotidiane ai grandi traguardi.

Coraggio, perseveranza, passione, serietà sono tutti valori del mondo femminile, e che si riscontrano in Erika Raballo. Insieme a lei sono state premiate anche le sorelle Alessia e Alice Binello, che corrono nei Rally, la giovane motociclista Arianna Colla e l’amazzone Greta Barale, giocatrice di horse-ball».