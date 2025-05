C'è urgente bisogno di salvare Lea: l'associazione "ilgattoper te" chiede aiuto

"Mi hanno chiamato ora ( ore 21 del 29 maggio) dalla clinica ci scrive Patrizia Falco presidente dell'associazione " ilgattoperte" odv di Cervasca che opera sul territorio in aiuto agli animali. Lea non è più operabile. A tutte le persone che hanno donato, rispondendo all'appello di questa mattina chiedo se sono daccordo di utilizzare la cifra finora raggiunta ( circa 250 euro) per pagare una parte delle spese della clinica. Un grazie di cuore a tutti".

Questa mattina l'associazione aveva inviato un appello al nostro giornale.

"Abbiamo di nuovo bisogno di voi, anzi ad averne bisogno è Lea, questa dolcissima cagnolona che ha subito un gravissimo incidente... Ha bisogno di essere operata subito, come di essere subito stabilizzata"

L' intervento verrà eseguito dal dott. Cristian Falzone nella clinica veterinaria di Vicenza . "E' un intervento delicato e costoso. L' altra opzione è l'eutanasia. Ci ha contattato la clinica Brascher di Cuneo chiedendoci aiuto..perché non se la sentono di fare l'eutanasia, visto che la visita neurologica le dà ottime possibilità se si interviene subito.

Ilgattoperte odv, farà una donazione, ma la cifra è altissima .. preventivo di 2500 euro di chirurgia, più 700 euro tac. Il post operazione, 40 giorni di Kennell, verrà offerto dalla clinica Brascher di Cuneo".

Anche la Lida (Lega Italiana dei Diritti dell'Animale) collaborerà e contribuirà alla donazione.

La aiutiamo? Il telefono è 340 635 0403 Patrizia Falco presidente de "ilgattoperte odv "a disposizione per darvi notizie... è appena possibile pubblicherò preventivi e tutto quello che già è stato fatto e si farà per salvare LEA. Grazie di cuore."