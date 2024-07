Inaugurata a Roburent la mostra antologica di Bruno Cappellino

Grande emozione a Roburent nel pomeriggio di sabato 27 luglio per l'inaugurazione dell'antologica del monregalese Bruno Cappellino.

"Scrosci di battimani e pur qualche lacrimuccia, ma di gioia, nella Confraternita di Sant’Antonio Abate, ora Sala don Domenico Ferrero. - racconta Romolo Garavagno della giornata - "Per un gesto generoso Capellino ha voluto assieme un cordialissimo suo amico e collega, Gianni Bava, per cui il visitatore può gustare la armoniosa colleganza degli stili. Una chicca, poi, la presenza della giovanissima violinista Ludovica Ambrogio, che ha eseguito due brani del grandissimo compositore tedesco J.S. Bach, un arricchimento eccezionalmente valido. Davvero “ciliegina sulla torta” il gesto del Presidente della Provincia, che pur assente per altro impegno, ha voluto assegnare a Bruno Capellino, la medaglia ufficiale della “Granda”, attestazione di particolare stima ed apprezzamento, che è stata porta all’uomo d’arte dalla dott.sa Maria Elena Morsucci".

Le opere opere esposte sono state descritte e introdotte ai presenti dall' architetto Lorenzo Mamino, che ha invitato il folto pubblico a gustare le nuove forme pittoriche dell’artista, che in questa antologica dimostra la poliedrica personalità:. In mostra, oltre alle tavole di questo ultimo anno, anche micro e macro esempi di fotografia, grafica e varie altre tecniche in passato affrontate.

All'inaugurazione, oltre al sindaco Emiliano Negro e a rappresentanti dell'amministrazione e al comandate del Carabinieri, hanno voluto essere presenti numerosi estimatori di Capellino, giunti da Mondovì e parecchi altri centri.