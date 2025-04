Monforte d’Alba, un borgo da vivere: oltre 70 eventi per il 2025

Un calendario lungo e variegato, scandito da appuntamenti culturali, musicali, teatrali e momenti di incontro pensati per tutte le età. È questo lo spirito di “Monforte d’Alba, un borgo da vivere – Eventi 2025”, il ricco programma presentato questa settimana al teatro comunale, frutto di un lavoro corale che ha coinvolto amministrazione comunale, associazioni locali, ufficio turistico e cittadini.

"Monforte d’Alba è un borgo da vivere davvero – ha dichiarato il sindaco Livio Genesio –. Il calendario 2025 è il risultato dell’impegno e della collaborazione di una comunità che crede nella cultura, nella condivisione e nella bellezza. Da gennaio a dicembre contiamo più di 70 eventi: un piccolo borgo, ma aperto al mondo, pieno di vitalità e di cui essere fieri".

Il cartellone, reso pubblico anche attraverso una grafica colorata e coinvolgente, si apre il 20 aprile con la Mostra Tra-Piantè al Museo Civico Martina, la Pasquetta nella Saracca e la lettura teatrale “Nonno, mi racconti una storia?”. Tra maggio e giugno spazio alle iniziative per bambini come “Paper Planes”, alla mostra sulla Sindone, al ritorno degli Alpini in Langa, alle celebrazioni di fine scuola e alla Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia.

L’estate vedrà il ritorno di appuntamenti attesissimi come Monfortinjazz con ospiti internazionali (tra cui Kamasi Washington, The Original Blues Brothers Band, Brad Mehldau Trio ed Edoardo Bennato), il Documenteur FilmFest, la festa della Bussia e la settimana Catara. Immancabile il Barolo Beethoven Festival e i percorsi narrativi “Sulle tracce di Italo Calvino” al Castello di Perno, che si ripeteranno anche in autunno e inverno.

I mesi finali dell’anno vedranno la Fiera dei Beru, il Solstizio d’inverno, il Concerto di Natale e tante altre iniziative in un crescendo che conferma Monforte come luogo in cui la cultura si intreccia con il paesaggio, la storia e l’accoglienza.

"Siamo orgogliosi di poter offrire così tante occasioni di incontro e crescita – ha aggiunto Genesio – perché ogni evento è un momento di vita che arricchisce la nostra comunità e valorizza la bellezza del nostro borgo".