Livia Turco e Chiara Gribaudo a Verzuolo per raccontare il valore delle Deputate e Senatrici madri della Costituzione

Due protagoniste della politica italiana, Livia Turco e Chiara Gribaudo, saranno al centro dell’incontro pubblico in programma martedì 22 aprile alle 18 a Verzuolo in Palazzo Drago (via Marconi 13).

L’appuntamento, ad ingresso libero, rientra nella rassegna organizzata dall’ANPI di Verzuolo e Valle Varaita in preparazione dell’80° anniversario della Liberazione.

L’incontro, dal titolo “Dalla Resistenza alla nostra Costituzione: l’importanza delle Deputate e Senatrici madri costituenti”, sarà un’occasione di riflessione sul ruolo decisivo delle donne nella nascita e nello sviluppo della Repubblica Italiana, grazie al dialogo tra due generazioni di figure politiche del centrosinistra.

Livia Turco, originaria di Morozzo, è stata una figura di riferimento per la sinistra italiana.

Parlamentare della Repubblica dal 1987 al 2013, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali di rilievo.

È stata ministra per la Solidarietà Sociale dal 18 maggio 1996 all’11 giugno 2001 nei governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II e Amato II.

In quegli anni ha promosso importanti provvedimenti in ambito sociale, tra cui la legge “Turco-Napolitano”, sull'immigrazione.

Dal 17 maggio 2006 all’8 maggio 2008 è stata ministra della Salute nel secondo governo Prodi.

Chiara Gribaudo, originaria di Borgo San Dalmazzo, è iscritta fin da giovanissima all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Educatrice, si è formata nella politica locale e nel mondo associativo, ricoprendo ruoli significativi già in giovane età.

È stata presidente della Consulta Giovanile cittadina e consigliera comunale a Valdieri dal 2001 al 2006. Dal 2007 al 2017 ha fatto parte del Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo, dove ha anche ricoperto, dal 2012 al 2014, l’incarico di assessora all’Ambiente, Informatica, Politiche Giovanili ed Europee.

Dal 15 marzo 2013 è deputata alla Camera per il Partito Democratico, e dal 12 marzo 2023 è vicepresidente nazionale del partito.

L’evento rientra nel ciclo organizzato dall’ANPI Verzuolo-Valle Varaita, avviato nel mese di marzo.

L’ingresso è libero.

È attesa anche la riprogrammazione dell’incontro con la storica Anna Foa, previsto inizialmente per martedì 8 aprile e annullato per indisposizione della scrittrice.

La nuova data verrà comunicata prossimamente, con possibile collocazione nel mese di maggio.