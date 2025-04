Roddino celebra la Libertà con due giorni di eventi

RODDINO si prepara a un fine settimana denso di significato per onorare l’80° Anniversario della Liberazione e inaugurare nuovi spazi dedicati alla cittadinanza attiva e alla valorizzazione del territorio. Un calendario che intreccia il ricordo, l’impegno civile e l’attenzione per il paesaggio, invitando la popolazione a riscoprire la propria identità collettiva.

“Sarà un momento di riflessione e condivisione profonda – spiegano dal Comune – perché la Libertà va custodita, celebrata e resa visibile nei gesti e nei luoghi di tutti i giorni”.

Venerdì 25 aprile, in Piazza della Libertà, l’appuntamento è alle ore 10:15 per la commemorazione ufficiale della Liberazione. L’Inno Nazionale, letture condivise e riflessioni sul significato attuale dell’impegno civile accompagneranno la cerimonia, che si concluderà con un brindisi collettivo alla Libertà. "Un gesto semplice ma necessario – sottolineano gli organizzatori – per ricordare chi ha lottato e riaffermare i valori che ci tengono uniti".

Domenica 27 aprile, la giornata si aprirà alle ore 9:00 in via Cerretto con l’inaugurazione della nuova area panoramica e del parcheggio adiacente, un’opera pubblica che punta a migliorare l’accoglienza e la vivibilità del borgo. Il programma prevede il saluto delle autorità, la benedizione, il taglio del nastro e la presentazione del progetto con gli interventi di progettisti e costruttori. "È uno spazio da vivere insieme, simbolo concreto di una comunità che cresce con attenzione al territorio e ai suoi bisogni".

Sempre domenica 27 aprile, alle ore 11:00 nel Salone comunale di Piazza della Libertà, si terrà un evento culturale dedicato alla memoria della Resistenza con la presentazione del libro “Innamorate della libertà – Donne e Resistenza” di Erika Peirano e Remo Schellino. Una conversazione aperta con gli autori per approfondire il ruolo delle donne nella lotta partigiana e riflettere sull’attualità dei valori democratici. "Un’occasione per nutrire il pensiero critico e lasciare spazio a nuove consapevolezze".

Tre appuntamenti, un unico filo conduttore: la Libertà come bene comune da ricordare, vivere e costruire ogni giorno. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare con spirito di condivisione e consapevolezza.