Sanfront, rogo all'allevamento di suini: si procede con gli accertamenti

È di circa 570 il numero di maiali bruciati durante il rogo che si è sprigionato verso le 14 di ieri pomeriggio, domenica 28 luglio a Sanfront,in via Mombracco, nella zona vicino al campo sportivo comunale, nell’allevamento dei fratelli Livio e Denis Beltrando.



Nel giro di mezz’ora, da quando si è alzata la colonna di fumo, le fiamme si sono alzate di oltre 50 metri e le cellule fotovoltaiche hanno iniziato a scoppiare per il forte calore sviluppato dal fuoco.



Sul posto sono accorsi tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco da Saluzzo, Barge e Cuneo, con 7 autobotti e diverse squadre, per spegnere le fiamme ed evacuare gli animali ancora vivi che erano alloggiati nel capannone di fianco, mentre quelli della struttura incendiata sono morti tutti.





Ad andare a fuoco è stato il tetto pare costruito prevalentemente in legno su cui era installato un impianto fotovoltaico. Fortunatamente la struttura adiacente che poteva contenere anche fino a 800 animali non è stata intaccata dalle fiamme anche grazie ai soccorsi tempestivi dei vigili del fuoco.



Oltre ai pompieri sul posto sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.



Durante la notte scorsa è stata presidiata tutta l'area interessata dall’incendio per evitare lo sviluppo di ulteriori focolai. Oggi si procederà con la bonifica dell'area e con i rilievi da parte della Polizia giudiziaria per capire le cause dell'incendio.