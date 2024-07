Si metteva alla guida dopo aver bevuto un'intera bottiglia di gin: patente sospesa per un automobilista bovesano

Il periodo estivo è da sempre piuttosto intenso per i vari corpi di Polizia Locale che debbono far fronte oltre che alla normale attività anche alla vigilanza sulla sicurezza delle manifestazioni organizzate sul loro territorio. Non fa accezione la Polizia Locale bovesana guidata dal comandante Cesare Cavallo che nelle ultime settimane si è distinta per più di un intervento legato alla sicurezza strade ed all’ordine pubblico. Infatti gli agenti della “Municipale” hanno effettuato contestazioni per guida in stato di abbrezza, diversi sequestri per auto prive di assicurazione, rilevato sinistri stradali e formalizzato una denuncia oltre ad aver praticamente passato ogni week-end a vigilare su Feste patronali, venerdì vibranti e quant’altro organizzato dalle dinamiche Pro loco ed associazioni del centro e delle frazioni.



Per ciò che consta gli interventi legati alla repressione dei comportamenti legati al consumo di bevande e sostanze stupefacenti duramente la guida di automezzi va messo in rilievo che gli agenti bovesani tra gli altri casi sono riusciti a sanzionare e anche a far sospendere la patente ad un automobilista che aveva l’abitudine di comprare una bottiglia di superalcolico, “scolarsela” e poi mettersi alla guida. “Alcune settimane fa - ci racconta il comandante Cavallo - una persona ci ha raccontato di aver notato una persona che ferma in auto beveva l’intero contenuto di una bottiglia di Gin e poi tranquillamente si rimetteva alla guida. Vista la situazione abbiamo deciso di andare a fondo alla questione indagando e cercando di capire come intercettare il soggetto in questione”.



Indagini piuttosto complesse che però alla fine hanno dato i loro frutti tanto che gli agenti in servizio sono riusciti a fermare l’automobilista che è risultato ovviamente positivo sia al precursore che al successivo test alcolemico.



Anche l’attività di infortunistica stradale è stata particolarmente intensa con diversi sinistri alcuni di particolare gravità. Tra questi uno avvenuto in via Roncaia che ha visto uno scontro tra un’auto ed una moto ed uno dei conducenti ricoverato con una prognosi di oltre 40 giorni.



Dal punto di vista dei controlli sulla sicurezza della circolazione stradale prosegue intensamente anche l’attività di controllo dei veicoli sprovvisti di assicurazione. Infatti anche recentemente attraverso il sistema dei varchi collegati alla motorizzazione ed alla banca dati delle assicurazioni che fornisce in tempo reali la presenza della copertura assicurativa la Polizia Locale bovesana ha fermato, sanzionato e messo sotto sequestro più di un mezzo che circolava senza la prevista copertura assicurativa.



Particolarmente intensa anche l’attività di vigilanza presso le manifestazioni.



Nel mese di luglio infatti Boves ha visto 4 venerdì sera occupati dalla fortunata manifestazione organizzata dagli esercenti della “Sporta”, un week-end dedicato alla festa patronale di Sant’Eligio ed alla Festa d’la Madona a Fontanelle, uno alla festa di frazione Mellana e nei prossimi due arriveranno anche quelli frazione Sant’Anna e la Legion straniera a Fontanelle. Attività che sono tutte state svolte nonostante il personale della Polizia Locale bovesana si sia ridotto per i recenti pensionamenti e per le note restrizioni sul personale degli enti locali.



“Ci tengo a ringraziare i miei agenti - aggiunge Cavallo - perché oltre a dimostrare sempre una grande professionalità in questo periodo si sono dimostrati particolarmente flessibili e disponibili adattandosi alle difficoltà e facendo fronte ai tanti impegni che si presentano”. Un ringraziamento a cui si aggiunge anche quello del neo sindaco Matteo Ravera che ci dà anche la notizia che a breve arriverà un nuovo agente per il comando bovesano. “Mi unisco ai complimenti ed al ringraziamento fatto dal comandante ai nostri agenti. Sappiamo che ci sono criticità per ciò che riguarda l’organico ed a tal proposito abbiamo attivato una mobilità per sostituire l’ultimo pensionamento. La procedura è appena andata in porto ed a inizio mese arriverà il nuovo agente”.