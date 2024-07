Si cercano foto per realizzare una mostra di memoria collettiva sulla Valle Grana

Una raccolta di materiali per organizzare la prima di tre mostre di memoria collettiva della Valle Grana, nel Cuneese. È l’iniziativa promossa dal progetto Valle Grana Cultural Village e coordinata dall’associazione di promozione sociale FormicaLab.



È possibile condividere album di famiglia, vecchie fotografie conservate nel cassetto, immagini dimenticate in vecchie scatole. Ogni fotografia prenderà forma durante un workshop gratuito e aperto a tutti dell’artista visivo Alessandro Toscano, sabato 7 e domenica 8 settembre. Seguirà un allestimento in programma a fine settembre.



È possibile inviare il materiale in formato digitale all’indirizzo e-mail formicalab.info@gmail.com (nel titolo: nome e cognome proprietario, mentre nella mail contatti e breve descrizione dell’immagine) oppure consegnarlo presso il palazzo comunale di Monterosso Grana (via Mistral, 22 – aperto al pubblico martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12).



Tutti gli originali verranno restituiti insieme a una copia digitale del materiale fornito. Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.formicalab.net oppure contattare il numero di telefono 338/7619170.



Alessandro Toscano è un artista visivo italiano la cui ricerca e produzione abbraccia video, fotografia e installazione. Con un approccio multidisciplinare tra ricerca documentaria, artistica e etnoantropologica, ha sviluppato negli anni progetti video-fotografici per e in collaborazione con MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, MIC Ministero della Cultura, Rai, LaEffe Feltrinelli, Einaudi editore, Financial Times Magazine, Le Parisien, etc. Sarà ospite tra Monterosso Grana e Pradleves (Valle Grana), la prima settimana di settembre.



La raccolta foto è solo una delle tante iniziative estive che coinvolgono la Valle Grana e inserite all’interno del progetto “Valle Grana Cultural Village”. Iniziate con la festa patronale di Monterosso Grana, San Giacomo, svoltasi dal 19 al 22 luglio, culminata con il gemellaggio con il piccolo borgo francese di Le Bar-sur-Loup, le attività proseguiranno sabato 10 agosto alle 14.30 con “La Draio de l’Estelo”, escursione per famiglie alla scoperta del sentiero di land art tra San Lucio e Rocho de l’Estelo, organizzata da Coumboscuro Centre Prouvençal. All’arrivo, festa conclusiva sui pascoli con merenda sinoira e spettacolo della compagnia olandese Snow Appel.



Sabato 24 agosto dalle 17, a Santa Lucia di Coumboscuro, si svolgerà invece il “Roumiage de Setembre”. Per tutti i bambini dai 5 ai 12 anni è previsto un atelier ludico con Persil/Prezzemolo dedicato ai giochi tradizionali delle Alpi, con l’utilizzo di legno e materiali di riciclo. Seguirà il tradizionale concerto estivo.