Bollicine e Prosecco sempre perfetti con le gabbiette fermatappo di Mondial Capsule

Elemento indispensabile per la corretta tappatura di Prosecco e vini spumanti, le gabbiette fermatappo di Mondial Capsule coniugano sapientemente tecnica ed estetica.

Gabbiette fermatappo: sicurezza per le bollicine

Le gabbiette di Mondial Capsule sono progettate per ancorare saldamente il tappo al collo della bottiglia e ad assecondarne l’evoluzione della forma, per garantire la perfetta tenuta dei gas. In questo modo lo spumante non perde la sua effervescenza e può essere consumato al massimo delle sue proprietà.

Il materiale scelto per la loro realizzazione è il ferro zincato o con verniciatura termica, resistente alla corrosione e quindi maggiormente performante sia dal punto di vista della tenuta che della sicurezza alimentare.

La gabbietta, elemento indispensabile per la brand identity

Oltre a svolgere una funzione protettiva, le gabbiette di Mondial Capsule svolgono anche un’importante funzione decorativa, contribuendo a definire l’identità dello spumante che custodiscono.

Dalle gabbiette più semplici con placca anonima, personalizzabili nel colore, a quelle con placca serigrafata, stampata in litografia e perfetta per produzioni su larga scala, o ancora alle gabbiette con placca stampata in digitale, ideali per la produzione di quantitativi limitati ed edizioni speciali e celebrative, le soluzioni sono molteplici e 100% personalizzabili, nel pieno spirito del “fatto su misura” che è la cifra stilistica di Mondial Capsule.

Mondial Capsule: azienda famigliare e partner affidabile

Mondial Capsule è una realtà 100% italiana, localizzata nella Zona Industriale dell’Alta Gallura, specializzata nel settore delle chiusure enologiche. Con oltre 35 anni di attività alle spalle, l’azienda fa parte del Gruppo Molinas, il gruppo cui appartiene l’omonimo Sugherificio, leader italiano per la produzione di tappi in sughero.