Carmagnola celebra i 25 anni di Banca Territori del Monviso: le immagini dall’assemblea dei soci in piazza Bobba [FOTO]

Nella splendida cornice di piazza Bobba, a Carmagnola, ha preso il via l’assemblea dei soci di Banca Territori del Monviso (BTM), un appuntamento speciale che quest’anno assume un valore ancora più profondo. Proprio Carmagnola, che ospita la sede della direzione generale dell’istituto, si è trasformata per l’occasione nel cuore pulsante di una grande festa dedicata a 25 anni di storia, radicamento e crescita condivisa.

La giornata si è aperta con un momento istituzionale ricco di partecipazione, durante il quale i tanti soci della banca si sono riuniti per l’assemblea generale. Un’occasione per ritrovarsi, fare il punto sul percorso compiuto e guardare insieme al futuro, nel segno della cooperazione e del legame profondo con il territorio. Nel pomeriggio sono previsti grandi ospiti, tra cui il duo comico "I Pampers" e il pallavolista Andrea Zorzi.

BTM affonda le sue radici in una lunga tradizione cooperativa: l’attuale realtà è l’evoluzione della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, nata dalla fusione delle rispettive casse rurali, attive da oltre settant’anni. Un’eredità importante, che la banca ha saputo valorizzare e trasformare, diventando oggi un punto di riferimento per famiglie, imprese e comunità locali.

Il venticinquesimo anniversario non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno verso il domani. BTM guarda avanti con entusiasmo, continuando a mettere al centro le persone, a sostenere lo sviluppo locale e a promuovere un modello di banca cooperativa che, pur evolvendosi, non perde mai di vista la sua missione originaria: essere al servizio della comunità.

Le immagini dell’assemblea dove è in corso la discussione del bilancio.