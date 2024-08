A Saluzzo è nato il circolo di Sinistra Italiana

Lunedì 29 luglio, durante assemblea pubblica, è stato costituito il circolo saluzzese di Sinistra Italiana.

All’evento sono intervenuti Alice Ravinale (consigliera regionale), Fiammetta Rosso (segretaria regionale) e Mario Cravero (segretario provinciale).

Il circolo si propone come punto di riferimento per Saluzzo e le Valli del Monviso con la finalità di presidiare il territorio e di contribuire alla discussione, all'elaborazione ed alla diffusione della proposta politica di Sinistra Italiana condividendo risorse e spazi per la promozione di iniziative di approfondimento culturale e politico che favoriscano la massima partecipazione.

Gli iscritti hanno eletto all’unanimità segretario di circolo Simone Ceratto (35 anni, medico) e responsabile organizzazione Giuseppe Cavaglieri (33 anni, libraio).

Simone Ceratto ha chiuso l’assemblea riflettendo sull'importanza della costituzione del nuovo circolo che si fonda sulla condivisione di una visione politica e sulla stima reciproca.

“Questo atto formale è in controtendenza rispetto al passato recente, quando siamo stati portati a credere che la partecipazione e gli ideali fossero obsoleti.”

Il circolo è già attivo per la raccolta delle firme per il referendum per l’abrogazione dell’autonomia differenziata insieme ad altre forze del campo progressista.

Per informazioni e adesioni è stata attivata la casella di posta elettronica sinistraitalianasaluzzo@gmail.com